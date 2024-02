Dopo la notizia della storia d’amore tra Joseph Rossetti e Monia La Ferrara, oggi è arrivata la pubblicazione del tatuaggio di lui con la data del loro primo incontro.

Sembra procedere nel migliore dei modi la relazione tra il fratello di Greta Rossetti e l’ex di Massimiliano Varrese. Dopo l’annuncio della storia tra i due, di Rebecca Staffelli, in diretta nello studio del Grande Fratello, oggi è stato pubblicato il tatuaggio dietro la nuca di lui con la data dell’incontro con Monia La Ferrara.

Joseph Rossetti e Monia La Ferrara, le critiche per il tatuaggio

«Monia era quella che non voleva relazioni, non se la sentiva»

«Non è per qualcosa, però è un vizio di famiglia, nemmeno un mese già un tatuaggio»

Il tatuaggio di Joseph Rossetti per Monia La Ferrara, la risposta dei due alle critiche

A seguito delle critiche ricevute, dopo la pubblicazione del tatuaggio d’amore, Joseph Rossetti è apparso in un video sui social:

«La vostra cattiveria non ha confini però non me ne frega un ….».