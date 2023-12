Grande Fratello, la ex di Massimiliano Varrese, Monia entra nella casa. L'attore: "Sono confuso"

Nella puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 4 dicembre c’è stato un ingresso davvero inaspettato che potrebbe cambiare un po’ di carte in tavola all’interno della casa. Dopo l’arrivo di Greta e Perla avvenuto nei giorni scorsi, anche la ex di Massimiliano Varrese, Monia La Ferrara è diventata una inquilina della casa. Quest’ultima aveva addirittura convissuto in passato con l’attore.