Dietro le quinte del GF è scoppiata la passione. Stiamo parlando di Monia La Ferrera, ex concorrente, e Joseph Rossetti, fratello di Greta. L’ex gieffina ha confessato che, appena uscita dalla Casa, ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Monia La Ferrera si è fidanzata con il fratello di Greta del GF

Sul finire dell’ultima puntata del GF, è saltato fuori un gossip del tutto inaspettato. Poco prima della diretta, l’opinionista social Rebecca Staffelli aveva annunciato sui social: “Ho saputo di un San Valentino molto particolare per un’ex concorrente del Grande Fratello, ve ne parlerò questa sera in puntata“. Come aveva promesso, la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia ha svelato di chi stava parlando: Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta.

Monia La Ferrera e il fratello di Greta si sono conosciuti al GF

La Staffelli ha esordito:

“Mi è arrivata questa segnalazione da alcuni amici di Monza. Io ho vissuto a Monza per un periodo della mia vita e quindi conosco diverse persone. E proprio tra le vie di quella cittadina, una nostra ex concorrente camminava mano nella mano con un’altra persona”.

Monia La Ferrera, messa spalle al muro, ha esclamato: “Scoprite tutto, come fate? (…) Confermo, non c’è niente da nascondere“.

La confessione di Monia La Ferrera

Monia ha così raccontato di aver conosciuto il fratello di Greta la sera stessa in cui è stata eliminata dal GF. E’ stato un colpo di fulmine e adesso si sta godendo il momento. La Ferrera ha raccontato:

“Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo”.

Signorini, spiazzato, ha replicato: “Un altro palo per Massimiliano, non me la sento di dirglielo“.