La Storia non si ripete, anche se, come sottolineava Mark Twain, qualche volta fa rima con se stessa. Ma cosa significano queste parole nel caso della guerra in Ucraina? Potrebbero essere semplicemente sintomo del miope «presentismo» di una cultura occidentale che non riesce a vedere nel passato null’altro che gli infiniti riflessi dei propri timori, una cultura ossessionata dagli anniversari e dalle commemorazioni.

Tuttavia, non dovremmo escludere la possibilità che tali momenti di déjà vu storico rivelino le autentiche affinità tra un periodo e un altro: oggi come un secolo fa, l’invasione russa dell’Ucraina ha risvegliato tutti (o quasi) i fantasmi della guerra fredda, spingendo gli Stati Uniti e tutte le “vecchie potenze” del mondo occidentale a coalizzarsi in una “sacra alleanza” non solo per arginare il neo-imperialismo di Vladimir Putin, ma soprattutto per impedire alla “nuova Russia” post-comunista di utilizzare le sue immense risorse energetiche – dal petrolio ai giacimenti di gas naturale – come arma di ricatto politico nei confronti dei governi europei e della stessa Alleanza Atlantica.

Anche se la minaccia dei missili nucleari resta sempre sullo sfondo di ogni scontro tra superpotenze, la posta sul tavolo dell’Ucraina va ben oltre la tradizionale supremazia militare tra Mosca e Washington: in gioco, oggi, c’è soprattutto la sicurezza energetica dell’Europa continentale in una fase delicatissima della ripresa economica internazionale post-pandemia. Basti pensare che fra gennaio e dicembre 2021, i prezzi medi mensili dei mercati all’ingrosso hanno registrato un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l’energia elettrica, un rincaro che si è riversato sui prezzi di vendita nel nostro Paese in modo ancora più drammatico.

Fermare questa spirale inflazionistica, insomma, è necessario e urgente per tutti: il problema è come. Perché dietro le quinte di questa guerra del gas che sta mettendo in ginocchio i paesi europei, ci sono soprattutto gli errori finanziari e strategici di cui l’Europa è la prima responsabile: il problema del mercato del gas non è solo l’arroganza di Putin, ma l’architettura di una liberalizzazione europea fatta male e gestita anche peggio. In altre parole, più che di una guerra delle forniture di gas, la vera sfida è il controllo sulla stabilità dei prezzi.

E su questo terreno, accusare la Russia di tagliare le forniture di gas all’Europa non risolve davvero nulla.

Perché anche se il flusso di gas russo continuerà, negli anni a venire l’Europa sarà sempre più esposta alla volatilità del prezzo del gas importato, a meno che i suoi leader non adottino misure per ridurre il rischio di picchi di prezzo dell’energia e si preparino a oscillazioni inevitabili e imprevedibili nell’approvvigionamento e nell’uso dell’energia. L’Europa dipende dalla Russia per più di un terzo del suo consumo di gas naturale. Anche se quest’inverno la Russia ha inviato meno gas in Europa, Gazprom sta rispettando i suoi impegni contrattuali a lungo termine. La differenza, ora, è che il colosso energetico russo ha tagliato le forniture “aggiuntive” quelle che si vendono sul mercato “spot” con i contratti futures.

Se la Russia dovesse davvero tagliare o ridurre anche le consegne fissate nei contratti a lungo termine – evento mai verificatosi in mezzo secolo di relazioni energetiche – per l’Europa sarebbe estremamente difficile e costoso sostituire i flussi persi di gas russo: per trovare forniture alternative di GPL, i governi europei dovrebbero infatti comprare in Borsa il gas che gli USA e i paesi arabi esportano via mare sui mercati asiatici, mandando così fuori controllo il prezzo spot e provocando un avvitamento globale della crisi energetica. A guadagnarci, ovviamente, sarebbero solo gli speculatori e le grandi banche americane che contrattano i futures sul gas e sul petrolio.

Ma anche nel migliore degli scenari, cioè che i flussi di gas russo continueranno ininterrotti, i problemi dell’Europa non sembrano destinati a sparire. Anzi.

Già alla fine dell’estate 2021, secondo gli esperti, era infatti evidente che l’Europa si stava avviando verso una crisi energetica: mai i livelli di stoccaggio del gas sono stati tanto bassi. Con l’inizio dell’inverno e i venti di guerra in Ucraina, i prezzi sono subito saliti a livelli record. Il gas naturale europeo ha superato i 60 dollari per milione di Btu, l’equivalente di un prezzo del petrolio di 350 dollari al barile: il greggio Brent viene venduto a circa 90 dollari al barile e il prezzo comparabile del gas negli Stati Uniti è di circa 4 dollari. In questo vortice speculativo, sono state già risucchiate anche le forniture a medio termine: i contratti sul gas naturale per il 2023, 2024 e 2025 sono scambiati tra il 50% e il 100% in più rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Abbastanza per tagliare le gambe alla ripresa, spingere alle stelle l’inflazione e lasciare “al buio” imprese e famiglie.

Possibile che sia tutta colpa delle manovre di Putin sull’Ucraina e di quelle di Gazprom sui gasdotti? I governi europei e la Casa Bianca, dovrebbero essere i primi a fare autocritica.

Perso tra le recriminazioni, in realtà, c’è il riconoscimento che questi alti prezzi dell’energia sono il risultato esattamente del tipo di sistema voluto dai leader europei. I picchi di prezzo sono una caratteristica, non un bug, del programma decennale di riforma del mercato del gas in Europa.

Il gas naturale storicamente veniva venduto in Europa sulla base di contratti a lungo termine, solitamente legati al prezzo del petrolio, con poca flessibilità per deviare le forniture da una destinazione all’altra. Negli ultimi due decenni, le autorità di regolamentazione europee hanno varato un piano di riforma del mercato del gas volto a consegnare il business nelle mani del le forze di mercato. Hanno deregolamentato il settore del gas e incoraggiato maggiori investimenti in gasdotti e impianti di importazione di GAs naturale liquido. Dopo la crisi del 2009, quando uno stallo russo-ucraino sui gasdotti ha portato a un’interruzione improvvisa delle consegne di gas ad alcuni paesi europei, l’Unione Europea ha migliorato la capacità di spostare il gas in modo più flessibile attraverso i confini.

Il risultato è stata una maggiore concorrenza e la creazione di hub per il prezzo del gas. Dopo una rapida ripresa del prezzo del petrolio dopo il crollo del 2009, i contratti a lungo termine indicizzati al petrolio sono diventati più costosi dei prezzi spot del gas su base sostenuta. Ciò ha spinto gli acquirenti europei a cercare una rinegoziazione di questi contratti a lungo termine rigidi e costosi e a passare a prezzi spot che all’epoca erano più convenienti. Ciò ha contribuito a ridurre i prezzi del gas in Europa rispetto ai prezzi del gas indicizzati al petrolio.

Così, Invece di essere fissati dall’aumento dei prezzi del petrolio, i prezzi del gas naturale avrebbero dovuto essere fissati dalla domanda e dall’offerta di gas stessa, favorendo, un calo dei prezzi per gli acquirenti in Europa. Poiché i paesi hanno investito in infrastrutture per importare gas da fonti più diverse, gli acquirenti hanno avuto una mano più forte per contrattare prezzi migliori, come dimostrato da paesi dell’Europa orientale come la Lituania che hanno negoziato ampi sconti sui loro contratti con Gazprom dopo aver costruito terminali di importazione di gas.

Alla fine dell’estate del 2021, di fatto, era già evidente che l’Europa stava affrontando una crisi energetica incombente con livelli di stoccaggio del gas straordinariamente bassi. Con l’inizio dell’inverno, i prezzi sono poi saliti a livelli record, raggiungendo livelli tali alla fine dell’anno scorso che molte aziende industriali hanno interrotto la produzione. In Gran Bretagna, quasi 30 aziende elettriche sono fallite. Il gas naturale europeo ha superato i 60 dollari per milione di Btu, l’equivalente di un prezzo del petrolio di 350 dollari al barile. (Il greggio Brent viene venduto a circa $ 90 al barile e il prezzo comparabile del gas negli Stati Uniti è di circa $ 4). Risultato: le bollette energetiche delle famiglie europee aumenteranno di un altro 50 percento quest’anno, secondo Bank of America.

Il problema vero, inoltre, è che le forze di mercato sono un’arma a doppio taglio. Gli acquirenti pagano prezzi più bassi quando l’offerta è “flush” (abbondante) rispetto a quanto farebbero con contratti a lungo termine, ma quando le forniture sono limitate, i prezzi devono aumentare abbastanza da attirare ulteriori carichi di gas, stimolare una maggiore produzione, indurre il passaggio ad altri combustibili come petrolio o carbone o frenare la domanda. In breve, possono significare prezzi più bassi per gli acquirenti se mediati a lungo termine, come ha scoperto l’Agenzia internazionale per l’energia, ma il prezzo per quei risparmi sono prezzi più volatili con picchi imprevedibili. Dopo un periodo di abbondanza di energia, il mondo è ora a rischio di mercati ristretti e picchi di prezzo a causa di investimenti insufficienti nell’approvvigionamento energetico. Di fronte all’incertezza sulle prospettive per l’uso di petrolio e gas a causa delle politiche climatiche, delle scarse prestazioni finanziarie passate e delle pressioni per disinvestire dai combustibili fossili, gli investimenti delle aziende energetiche nel mantenimento del flusso di petrolio e gas sono oggi ai minimi storici. Il loro livello di investimento sarebbe sufficiente se il mondo fosse sulla buona strada per azzerare le emissioni nette entro il 2050, ma il mondo non è affatto vicino a questo traguardo.

L’Europa ha beneficiato per un decennio della creazione di hub del mercato del gas e della dipendenza dai prezzi spot, ma l’odierna crisi energetica dimostra i rischi di questo approccio. Gli eccessivi picchi di prezzo sono dannosi dal punto di vista economico e inaccettabili dal punto di vista politico. Allo stesso tempo, la maggiore flessibilità fornita dalla liberalizzazione del mercato del gas sarà essenziale per l’Unione europea poiché la sua dipendenza da fonti di energia rinnovabili variabili cresce nel tempo. La risposta, quindi, non è quella di annullare le riforme basate sul mercato, ma piuttosto integrarle con misure aggiuntive per attenuare la volatilità e far fronte all’incertezza intrinseca del mercato del gas.

In primo luogo, i governi europei dovrebbero garantire che si possa fare affidamento sullo stoccaggio del gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la flessibilità del sistema, anche rafforzando i requisiti di stoccaggio. Ciò può assumere la forma di obblighi di stoccaggio minimo per aziende private o riserve di gas strategiche, se è il caso, proprio come gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno fatto per il petrolio dopo l’embargo petrolifero arabo del 1973. La necessità per le autorità di regolamentazione di imporre obblighi alle imprese private di riempire le proprie scorte a livelli minimi è stata rafforzata quest’inverno, poiché Gazprom, che possiede una quota considerevole della capacità di stoccaggio del gas in Europa, ha scelto di non rifornire le sue strutture prima della stagione fredda.

In secondo luogo, sebbene ci voglia tempo per ottenere benefici, i governi europei dovrebbero raddoppiare gli sforzi per frenare la domanda attraverso l’efficienza dei sistemi di riscaldamento domestico e attraverso regolamenti e meccanismi come prezzi variabili o tecnologie per spostare la domanda dalle ore di punta a quelle non di punta. Terzo, i paesi europei dovrebbero evitare di ritirare altre fonti di produzione di energia fino a quando le nuove fonti non saranno in grado di recuperare il margine di manovra. L’Europa dovrebbe inoltre garantire investimenti adeguati nella generazione di elettricità a zero emissioni di carbonio in grado di produrre energia in qualsiasi momento, come l’energia nucleare, l’energia idroelettrica e il biogas. La decisione della Germania di ritirare diversi reattori nucleari aggiuntivi nel mezzo della crisi energetica questo inverno ha solo esacerbato la situazione.

Infine, In quarto luogo, l’Europa dovrebbe garantire investimenti adeguati nelle infrastrutture di trasporto e importazione, non solo per il GNL ma anche per i gas a basse emissioni di carbonio come il biometano e l’idrogeno per supportare sia l’affidabilità del sistema che gli obiettivi di decarbonizzazione.

In caso contrario, la crisi del gas diventerà una guerra dei prezzi permanente.