Un simbolo del Carnevale di Milano

La giostra dei cigni di Angelina rappresenta una delle attrazioni più iconiche del Carnevale di Milano, un evento che attira ogni anno migliaia di visitatori in Piazza del Cannone, al Castello Sforzesco. Questa giostra, che ha affascinato generazioni di bambini e adulti, è un simbolo di tradizione e divertimento, capace di evocare ricordi nostalgici e di creare nuove esperienze. La sua presenza nel Luna Park Meneghino è una costante da oltre un secolo, ma ora si trova di fronte a un futuro incerto.

Le nuove disposizioni dell’amministrazione

Recentemente, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sala, ha introdotto nuove normative che potrebbero cambiare radicalmente il panorama delle giostre milanesi. La delibera dell’assessore all’ambiente, Elena Grandi, stabilisce che le giostre possono rimanere installate per un massimo di sette giorni, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del Luna Park e i cittadini, che vedono in questo provvedimento una minaccia alla storicità e alla continuità di attrazioni come quella dei cigni di Angelina.

Il trasferimento in periferia: una scelta controversa

Le notizie più allarmanti riguardano il futuro del Luna Park stesso. A partire dal 2026, è previsto il trasferimento dell’intero parco di divertimenti in una zona periferica, precisamente a Quinto Romano, al confine con Settimo Milanese. Questa decisione ha sollevato un acceso dibattito tra i cittadini e le autorità locali. Molti temono che spostare la giostra in una zona meno centrale possa ridurre drasticamente il numero di visitatori, compromettendo così la sua storicità e il suo valore culturale. La giostra dei cigni di Angelina non è solo un’attrazione, ma un pezzo della memoria collettiva milanese, e il suo spostamento potrebbe segnare la fine di un’era.

Le reazioni della comunità

La comunità milanese ha reagito con forte emozione a queste notizie. Molti cittadini hanno avviato petizioni per mantenere la giostra nel suo storico luogo, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni locali e le attrazioni che rendono unica la città. Le associazioni culturali e i gruppi di cittadini stanno organizzando eventi e incontri per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla necessità di trovare soluzioni alternative che possano garantire la permanenza della giostra dei cigni di Angelina nel cuore di Milano.