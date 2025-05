Un’opera che parla di speranza

In un angolo di Roma, precisamente in via Merulana, un artista ha deciso di esprimere la sua visione attraverso la street art, dedicando la sua creazione a Papa Leone XIV. Questa opera non è solo un semplice murale, ma un messaggio profondo che si collega alla figura di Papa Francesco, il quale ha già tracciato un percorso di rinnovamento e apertura nella Chiesa cattolica.

L’artista, con il suo lavoro, spera di ispirare il nuovo Pontefice a continuare su questa strada di cambiamento e inclusione.

Un’immagine evocativa

Il murale rappresenta il nuovo Papa di spalle, a cavallo, immerso in un paesaggio desolato all’alba. Questa scelta iconografica non è casuale: l’alba simboleggia un nuovo inizio, un’opportunità per rinnovare la fede e il dialogo con il mondo. In lontananza, si scorge la figura di Papa Bergoglio, vestito di bianco, che sembra guidare il nuovo Pontefice verso un futuro luminoso. La maglia con la scritta ‘Leo XIV’ è un chiaro riferimento all’identità del nuovo Papa, ma anche un richiamo alla tradizione e alla storia della Chiesa.

Il contesto romano

La scelta di collocare l’opera di fronte alla basilica dove è sepolto Papa Francesco aggiunge un ulteriore strato di significato. Questo luogo non è solo un punto di riferimento religioso, ma anche un simbolo di continuità tra le diverse epoche della Chiesa. L’artista, esponendo la sua opera in questo contesto, invita i passanti a riflettere sul legame tra i due Papi e sull’importanza di un messaggio di speranza e rinnovamento. La street art, spesso considerata un’espressione di ribellione, qui si trasforma in un veicolo di spiritualità e riflessione.