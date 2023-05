Che i cani abbiano un legame speciale con i loro padroni, anche quando questi ultimi non ci sono più, è cosa ben nota, ma ogni volta stupisce la forza della fedeltà e dell’amore dei nostri amici a quattro zampe nei confronti dei loro umani. L’ultima commovente circolata sul web è quella del cane Bobby.

Il cane Bobby non abbandona la sua padrona e commuove i presenti al funerale

Bobby non ha voluto rassegnarsi alla scomparsa improvvisa della sua padrona, Iolanda Cappello, 84 anni, e durante il funerale si è accucciato sotto la bara, con gli occhi chiusi e le zampe rannicchiate, come faceva ogni giorno accanto alla poltrona della sua amata umana. Prima di mettersi sul tappeto, Bobby aveva provato a salire sul feretro della sua padrona.

Cappello era molto conosciuta nel piccolo paese di Santopadre, in provincia di Frosinone e, quindi, in tanti hanno voluto salutarla per l’ultima volta. Amici, parenti e conoscenti hanno visto quello che stava facendo Bobby e non hanno cercato di fermarlo; anzi, lo hanno osservato, commossi. Il funerale è stata celebrato da don Giuseppe Rizzo nella chiesa di San Folco.

La fotografia di Bobby è stata pubblicata dalla sua pagina Facebook dall’agenzia funebre Cappello. “Oggi ho visto con i miei occhi l’amore degli animali“, ha scritto l’amministratore.

Bobby ha seguito la sua padrona fino al cimitero

Iolanda Cappello era vedova e viveva a Santopadre con il suo meticcio Bobby e un sorella di poco più anziana, Caterina. Un altro fratello, Rocco, vive, invece, a Roma.

Come ogni affiatata coppia, Bobby e Cappello avevano le loro abitudini quotidiane: i pomeriggi a guardare la televisione, le passeggiate in paese, la ciotola piena di acqua, le carezze. Per questo motivo, Bobby non ha voluto allontanarsi dalla padrona nemmeno per un momento: le è rimasto vicino in chiesa e ha accompagnato il corteo funebre al cimitero, distante quasi un chilometro dalla chiesa. Poi, è tornato a casa con la sorella Caterina.

