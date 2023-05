Denise, una ragazza di 18 anni, è dispersa dopo essere caduta nelle acque del fiume Lao in Calabria. Le ricerche sono in corso.

La gita scolastica, il rafting sul fiume Lao in Calabria, il dramma: una ragazza è dispersa dopo essere caduta in acqua. Se altri tre studenti sono stati prontamente soccorsi e tratti in salvo, le ricerche della giovane sono ancora in corso.

Si è conclusa in tragedia la gita sul fiume Lao che ha visto protagonisti un gruppo di circa quaranta studenti di Polistena di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Durante il rafting, il gommone è stato sbalzato in aria dopo aver urtato contro un masso, facendo cadere in acqua quattro ragazzi. Una di loro è data per dispersa da ore. Mentre le ricerche sono ancora in corso, le possibilità di ritrovare l’adolescente non fanno che diminuire con il calare dell’oscurità in zona.

La ragazza, residente a Cinquefrondi, si chiama Denise e ha 18 anni. È una degli studenti del liceo Giuseppe Rechichi di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, che sono partiti per la gita sotto la supervisione dei docenti di educazione motoria. In questo contesto, alcuni dei circa quaranta allievi che si trovavano al Lao sono saliti a bordo di due gommoniper navigare sul fiume, ingrossato dalle recenti piogge. Tutti i ragazzi indossavano giubbotti di salvataggio, mute e caschetti. L’equipaggiamento, tuttavia, non è bastato quando uno dei gommoni, poco dopo le ore 15:00 di martedì 30 maggio, ha urtato violentemente contro un masso, facendo cadere quattro adolescenti in acqua. Tre di loro sono stati subito recuperati ma di Denise sembra essersi persa ogni traccia.

L’arrivo dei soccorsi: ricerche in corso

L’allarme è stato tempestivamente lanciato da una delle guide che si trovava a bordo del gommone non incidentato, insieme ad altri studenti. La segnalazione è stata riportata al centralino dei vigili del fuoco che hanno attivato immediatamente le ricerche, richiedendo anche l’intervento del Nucleo speleo alpino e delle associazioni di volontariato.

Sul luogo, inoltre, si sono recati anche i sanitari dell’elisoccorso del 118, i carabinieri forestali e i carabinieri della Stazione di Castrovillari. Un elicottero dell’Aeronautica militare decollato da Gioia del Colle, poi, è atterrato nella vicina piazzola di recente realizzazione.

“Siamo preoccupati e in ansia per i nostri ragazzi. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l’altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla”. A dirlo è stato il vicepreside del liceo di Polistena, Tonino Bongiovanni.