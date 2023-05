Uomo trovato morto in casa a Romano

Ancora una vittima della solitudine, uomo morto in casa a Romano: è stato tr...

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa a Romano, in Lombardia, a un mese dal decesso. Nessuno ne aveva denunciato la scomparsa.

Lutto a Romano, in Lombardia, dove un uomo di 60 anni è morto da solo in casa: quando è stato trovato, il corpo della vittima era in avanzato stato di decomposizione. Pare che il decesso sia avvenuto circa un mese prima della scoperta del cadavere. La tragedia sarebbe da imputare ancora una volta alla piaga della solitudine che ormai affligge la società contemporanea.

Uomo morto in casa a Romano: trovato a un mese dal decesso

I resti dell’uomo sono stati scoperti nel pomeriggio di martedì 30 maggio in una abitazione di Romano, ubicata al piano rialzato di un condominio situato nelle vicinanze della sede di un Caf, tra piazza Locatelli e via Pagliarini. L’edificio in cui si è silenziosamente consumato il dramma si trova lungo le “Cerchie” ossia la circonvallazione alberata del comune.

Il 60enne, a quanto si apprende, viveva da solo e il condominio in cui abitava era parzialmente disabitato. Forse, anche a causa di questo particolare, la salma dell’uomo è stata rinvenuta in modo così tardivo.

La segnalazione e la scoperta

Il ritrovamento avvenuto nella giornata di martedì 30 maggio ha avuto luogo mentre era in corso uno sfratto all’interno di una delle abitazioni che si trovano nel condominio. Si trattava, infatti, di una delle poche case ancora occupate.

A manifestare alcuni dubbi sulla situazione all’interno dell’appartamento della vittima è stato l’ufficiale giudiziariopresente sul posto per dare seguito all’ordinanza a carico di un altro inquilino. In particolare, l’ufficiale ha asserito di avvertire un cattivo odore negli spazi comuni dell’edificio che sembravano provenire da un appartamento dato per vuoto. Proprio il cattivo odore ha spinto l’ufficiale giudiziario e gli altri tecnici a contattare il 112. A Romano, quindi, si sono rapidamente recati gli uomini della Polizia Locale, della Scientifica e i carabinieri.

Sembrerebbe che il 60enne abitasse abusivamente da tempo nell’appartamento e che nessuno ne abbia mai denunciato la scomparsa. Per quanto concerne il decesso, i primi rilievi effettuati indicano che il soggetto sarebbe morto per un malore improvviso sopraggiunto circa un mese prima della scoperta del corpo.