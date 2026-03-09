La successione in Iran: Mojtaba Khamenei scelto come guida suprema

Assemblea degli Esperti ha annunciato la scelta di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran, secondo i media di stato. La nomina segue la morte del padre, Ayatollah Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio 2026; le autorità iraniane hanno indicato gli Stati Uniti come responsabili, secondo le comunicazioni ufficiali. La decisione chiude formalmente una fase di incertezza istituzionale e apre interrogativi sull’esercizio dell’autorità superiore del Paese. In un contesto già segnato da tensioni regionali e fratture politiche interne, il nome del successore assume valenze politiche e strategiche che influenzeranno relazioni esterne e assetti interni.

Chi è Mojtaba Khamenei e perché la sua nomina conta

Mojtaba Khamenei è noto per un profilo pubblico contenuto e per l’assenza di incarichi governativi ufficiali. Non ha tenuto discorsi pubblici di rilievo. Tuttavia, osservatori e documenti diplomatici lo definiscono una figura di grande influenza all’interno del sistema, talvolta identificata come il «potere dietro le vesti».

La sua nomina suggerisce una possibile affermazione di una linea di continuità politica con l’era precedente. Ciò potrebbe incidere sul ruolo dei corpi di sicurezza e sulla gestione della politica estera. Dal punto di vista politico ed economico, la scelta avrà ripercussioni sulle alleanze interne e sulla risposta alle pressioni internazionali.

Analisti indicano che le nomine ai vertici militari e diplomatici e le prime decisioni sulle politiche estere saranno monitorate come indicatori della direzione effettiva del nuovo assetto. Lo sviluppo di queste scelte definirà i prossimi scenari per il paese.

Il background e i legami istituzionali

Nonostante una scarsa esposizione pubblica, Mojtaba ha mantenuto rapporti stretti con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e con i vertici della politica interna. Per anni ha operato nell’orbita della presidenza religiosa del padre, coordinando ambiti sensibili come la repressione delle opposizioni e l’indirizzo strategico all’estero. La sua ascesa sembra riflettere una scelta volta alla stabilità e alla difesa dell’apparato, privilegiando la fedeltà ai centri di comando esistenti piuttosto che aperture riformiste, secondo analisti interni ed esterni. Questa rete di legami istituzionali potrebbe condizionare le scelte politiche e di sicurezza nei prossimi mesi.

Il processo costituzionale e le alternative sul tavolo

La costituzione iraniana assegna la nomina della Guida Suprema all'Assemblea degli Esperti, un organo composto da 88 religiosi. L'Assemblea degli Esperti ha il compito formale di eleggere e controllare la Guida Suprema.

La morte del precedente titolare ha trasformato la procedura in una prova di forza tra correnti interne. Alcune fazioni spingono per la continuità, privilegiando figure vicine alla precedente leadership. Altre propongono soluzioni più collettive, incluse formule che diluirebbero il potere in organismi consultivi o collegiali.

Il dibattito riguarda anche il profilo del successore: scelta personale e carisma religioso o preferenza per un profilo amministrativo e meno conflittuale. Le implicazioni sono significative sul piano della politica estera e della gestione della sicurezza interna. Dal punto di vista politico, la composizione dell’Assemblea e le reti istituzionali influiranno sulla direzione futura del paese.

Le prossime mosse dell’Assemblea degli Esperti determineranno tempi e modalità della successione. Si prevede che la decisione sarà oggetto di pressioni interne e valutazioni strategiche. L’esito avrà ripercussioni concrete sulle alleanze interne e sulle scelte di policy nelle prossime settimane.

Altre figure considerate

Nel dibattito sono emerse alternative percepite come più moderate rispetto alle opzioni principali. Alcuni analisti hanno indicato esponenti riformisti o profili tecnocratici in grado di favorire un approccio dialogante con attori economici e amministrativi. Altre ipotesi riguardano personalità con autorevolezza religiosa e pochi legami con le forze armate, ritenute capaci di offrire maggiori garanzie di stabilità istituzionale. Queste proposte mirano a ridurre l’attrito con istituzioni civili e operatori economici, e potrebbero influenzare la composizione delle alleanze interne. La scelta definitiva è attesa nelle prossime settimane e avrà ripercussioni concrete sulle linee di policy.

Rischi, reazioni e possibili sviluppi

La scelta definitiva è attesa nelle prossime settimane e potrebbe intensificare tensioni interne già presenti. Il dossier apre scenari che vanno dalla polarizzazione sociale a un maggiore ruolo delle forze di ordine pubblico nella gestione delle proteste. Alcuni osservatori temono la rottura di un tabù storico, ossia la trasformazione della successione in una pratica di tipo ereditario, evoluzione che la rivoluzione del 1979 aveva inteso superare per distinguersi dalla monarchia. Le reazioni dei diversi schieramenti politici e religiosi determineranno le prossime mosse istituzionali e la stabilità della leadership.

Implicazioni regionali e internazionali

Sul piano esterno, un successore percepito come continuista potrebbe segnare un irrigidimento delle relazioni con l’Occidente e un’accentuazione delle politiche verso i vicini. Attori diplomatici e governi esteri valuteranno segnali di possibile apertura o di consolidamento dei legami con milizie proxy e attori regionali. Le scelte successive influiranno anche sulle dinamiche commerciali e sulle alleanze strategiche nella regione, con possibili ripercussioni su sicurezza e energie. L’evoluzione politica nei prossimi giorni fornirà elementi concreti per valutare la direzione delle relazioni esterne.

Scenari istituzionali alternativi

Se la scelta incontrerà resistenze significative nell’establishment, potrebbero emergere soluzioni di compromesso. Tra queste figurano una guida con poteri condivisi, una maggiore centralità dell’Assemblea degli Esperti o un ruolo più esplicito delle gerarchie religiose con titoli teologici superiori. L’eventualità di un intervento diretto delle unità élite, come i Pasdaran, costituisce un ulteriore elemento di rischio in assenza di una transizione percepita come legittima.

La nomina di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema rappresenta un punto di svolta per l’equilibrio politico dell’Iran. Le prossime settimane forniranno elementi concreti per valutare se la scelta porterà a una stabilizzazione dell’ordine interno o a una fase di maggiore conflittualità istituzionale e sociale, con possibili ripercussioni nella regione.