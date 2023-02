La tragedia: Matteo Stella trovato morto nel letto da sua madre

Terribile tragedia in provincia di Vicenza dove Matteo Stella è stato trovato morto nel letto da sua madre: il 30enne di Schio forse vittima di un malore fatale, malore che ha generato il comprensibile strazio di mamma Luciana.

I media spiegano che il povero Matteo Stella aveva solo 30 anni e viveva a Schio. L’uomo è morto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, purtroppo a trovarlo era stata al mattino sua madre, Luciana Carpi, consigliera comunale in città.

Matteo trovato morto nel letto da sua madre

Da quanto si apprende la donna ha immediatamente allertato il 118, tuttavia per il giovane non c’è stato nulla da fare e sulle cause del tragico decesso sta facendo luce il personale sanitario addetto.

L’effetto invece è lo strazio assoluto di una mamma. Leggo spiega che “la pista più accreditata sarebbe quella di un malore che non avrebbe lasciato scampo allo scledense”.

Lo strazio immenso della signora Luciana

La povera signora Luciana Carpi, consigliera comunale del gruppo di maggioranza “Noi cittadini con Valter Orsi”, ha dovuto prendere le misure alla sua capacità di sopportare il dolore, un dolore immenso di cui scrivere sarebbe inutile, non capiremmo.

La scomparsa di Matteo ha gettato nello sconforto una comunità intera e la stessa amministrazione comunale nella quale presta servizio l’inconsolabile genitrice del povero 30enne deceduto.