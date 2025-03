Un tragico epilogo

La storia di Andrea Prospero, un giovane romano di soli 18 anni, si è conclusa in modo drammatico il 29 gennaio a Perugia. La sua morte, avvenuta dopo aver ingerito un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, ha sollevato interrogativi inquietanti riguardo alle responsabilità di chi lo ha guidato in chat verso questo tragico gesto. Il 18enne che ha interagito con lui, ora agli arresti domiciliari, ha dimostrato un’incredibile indifferenza di fronte alla sofferenza del ragazzo, lasciando emergere dettagli agghiaccianti dalle conversazioni avvenute prima della tragedia.

La chat inquietante

Le indagini hanno rivelato che, mentre Andrea smetteva di rispondere, il suo interlocutore invitava un altro utente a unirsi alla conversazione, con frasi come “Entra, parla con un morto”. Questo comportamento ha sollevato domande sulla natura della comunicazione tra i giovani e sull’assenza di un intervento tempestivo. Nonostante ci fosse un accenno alla possibilità di chiamare un’ambulanza, la decisione di non farlo ha avuto conseguenze fatali. La chat, che avrebbe dovuto essere un luogo di supporto, si è trasformata in un terreno di istigazione al suicidio.

Le responsabilità legali

La gip del tribunale di Perugia, Margherita Amodeo, ha espresso la sua convinzione che il 18enne accusato di istigazione al suicidio non potesse pensare che Andrea stesse scherzando. Le sue parole, come “Mangia tutte e 7 le pasticche e basta”, evidenziano un comportamento preoccupante e irresponsabile. La procura sta ora esaminando attentamente le prove, comprese le 46 schede sim e i dispositivi elettronici di Andrea, per comprendere appieno la dinamica di questa tragica vicenda. È emerso che Andrea potrebbe essere stato coinvolto in piccole truffe online, un aspetto che potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulla sua vita e sulle persone che lo circondavano.