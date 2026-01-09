La tragica storia di Aurora Livoli: la sconvolgente confessione di Valdez Velazco

Il caso di Aurora Livoli ha profondamente scosso l'Italia: la confessione del suo assassino, Emilio Gabriel Valdez Velazco, svela particolari inquietanti e agghiaccianti.

La tragica vicenda di Aurora Livoli ha acceso i riflettori su una realtà inquietante. La giovane di 19 anni è stata trovata senza vita il 29 dicembre nel cortile di un palazzo a Milano. Il principale sospettato, Emilio Gabriel Valdez Velazco, ha fornito una versione dei fatti che ha suscitato molte domande.