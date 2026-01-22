La violenta repressione dei manifestanti in Iran secondo il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una risoluzione che esprime il suo profondo sgomento per la brutale repressione dei manifestanti in Iran. Questa iniziativa è stata mossa dalla crescente preoccupazione per le atrocità commesse dal regime iraniano contro coloro che si oppongono al governo.

Le violenze in corso

Negli ultimi mesi, il regime iraniano ha intensificato la sua campagna di repressione, ricorrendo a misure estreme come le esecuzioni di massa.

Le manifestazioni, che hanno avuto inizio a dicembre, sono state le più ampie dalla Rivoluzione islamica del 1979, con un numero di vittime che si stima tra le 3.428 e le 4.519, secondo le stime delle organizzazioni non governative.

Strategie di repressione

Il governo ha messo in atto una serie di strategie per soffocare il dissenso, tra cui arresti arbitrari di attivisti e oppositori. Le autorità hanno anche bloccato internet e limitato l’accesso ai media, rendendo difficile la diffusione di notizie sulle violenze. L’8 gennaio, il regime ha imposto un blackout totale delle comunicazioni, aggravando la situazione per chi cercava di rapportare gli eventi al di fuori del paese.

Attacchi ai media e alla cultura

Oltre alla repressione fisica dei manifestanti, il regime ha preso di mira anche il mondo dei media e della cultura. Il quotidiano Ham-Mihan, uno dei pochi a documentare le atrocità durante le proteste, è stato chiuso a causa di un editoriale che comparava le attuali manifestazioni a quelle del 1979. Questa mossa evidenzia la volontà del regime di silenziare qualsiasi voce critica.

Controllo delle narrazioni

La magistratura iraniana sta perseguendo anche figure pubbliche, come attori e registi, accusandoli di sostenere le manifestazioni. La strategia del regime è chiara: intimidire e silenziare chiunque possa diffondere informazioni sulle violenze e sui massacri. Alcuni artisti hanno espresso il loro sostegno alle proteste, ma ora si trovano sotto la minaccia di conseguenze legali severe.

Reazioni internazionali e prospettive future

La comunità internazionale ha reagito con preoccupazione crescente. Il Parlamento europeo ha chiesto un intervento decisivo per chiedere responsabilità al regime iraniano. Diverse nazioni hanno espresso la loro solidarietà ai manifestanti e hanno condannato le violenze perpetrate dalle forze di sicurezza.

Di fronte a questa situazione, molti si chiedono quali saranno i prossimi passi del regime e se le pressioni internazionali avranno un impatto significativo. La risposta a queste domande potrebbe determinare il futuro dell’Iran e la sua stabilità interna.

In conclusione, la brutale repressione in atto in Iran ha portato a un’escalation di violenze e ha sollevato interrogativi su come la comunità internazionale possa intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione dei diritti umani. La situazione rimane tesa e instabile, con il regime che continua a utilizzare la forza per mantenere il controllo.