Ladri in un appartamento a Roma, il proprietario non si accorge di nulla

Essere presi in ostaggio da ladri che si introducono nel proprio appartamento è uno dei più grandi incubi che si possano vivere. Per questo motivo, sono sempre maggiori le precauzioni che si prendono per evitare questo tipo di disavventure. Tuttavia, le bande criminali sono diventate sempre più abili nell’aprire ogni tipo di serratura, anche quelle che si consideravano “impenetrabili”. L’ultimo attacco è avvenuto ieri sera mercoledì 1 marzo in un appartamento nella piazza centrale Bologna, a Roma, dove i ladri hanno potuto rubare in maniera indisturbata…

Ladri in un appartamento a Roma: cosa è successo

Il protagonista di questa storia è un giovane di 25 anni, appassionato di videogiochi, il quale potrebbe aver vissuto la sua passione come una fonte di salvezza. Mentre giocava alla PlayStation, seduto sul divano di fronte allo schermo, ha indossato le cuffie con il volume al massimo per concentrarsi e immergersi meglio nel gioco. Solo quando è terminata la partita, il giovane si è reso subito conto di quello che era successo a pochi passi da lui.

Infatti, nel frattempo, una banda di ladri si aggirava cercando di non far rumore, intenta a compiere una rapina indisturbata nel suo appartamento. Spariti anche dei soldi che il ragazzo aveva poggiato su un tavolo lì vicino. Per fortuna, il ragazzo non si è accorto di nulla, il che ha evitato che tutto ciò potesse avere conseguenze ben più gravi.

La reazione del ragazzo di fronte alla polizia

Appena resosi conto del furto, il giovane, quindi, ha chiamato subito il 112, ma i ladri erano già lontani e avevano fatto perdere le loro tracce. Il giovane appassionato di Playstation era ancora sotto shock quando è stato interrogato dalla polizia, scusandosi per non aver potuto fornire alcuna informazione utile alle indagini.

Alla polizia ha raccontato di non aver sentito nulla a causa del volume alto nelle cuffie e che non ha idea di quanti fossero i ladri nel suo appartamento a Roma, o se fossero italiani o stranieri. Era completamente assorbito dal videogioco e non si è nemmeno accorto della loro presenza. Solo dopo aver smesso di giocare ha notato la stanza a soqquadro e il denaro mancante.

Fortunatamente, la sua passione per i videogiochi lo ha protetto dall’essere preso in ostaggio e ferito dai malviventi. La polizia ha eseguito un sopralluogo e ha isolato le impronte dei banditi, che potrebbero appartenere a pregiudicati schedati. In questo caso, allora, non dovrebbe essere difficile identificarli.