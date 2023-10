A Santa Margherita Ligure, nei pressi di Portofino, due ladri si sono finti clienti di un lussuoso hotel per intrufolarsi in una delle camere occupate svaligiandola completamente, portando via un totale da 100mila euro.

I due malviventi sono stati incastrati dalle telecamere di sorveglianza e denunciati alle forze dell’ordine.

Leggi anche: Manda emoticon in codice alla sua amica: salvata dal compagno violento

Il piano dei ladri

Il piano è stato studiato nei minimi dettagli: i malviventi, infatti, hanno studiato attentamente i movimenti delle loro vittime seguendoli fino l’albergo e, una volta individuata la camera dei malcapitati, hanno messo a segno il colpo.

I due, che si sono finti turisti per accedere nella struttura, hanno portato con loro una valigia vuota e hanno raggiunto la stanza puntata, che apparteneva ad avvocati in vacanza provenienti dal Sud Italia.

In poco tempo i due ladri sono riusciti a rubare orologi, gioielli e contanti dal valore di 100mila euro.

Ad attendere i due malviventi ci sarebbe stato anche un complice che aveva assistito al piano d’azione, tenendosi in contatto con uno dei due ladri impegnato nel furto, pronto ad avvertirlo in caso di problemi.

Ancora nessuna traccia della refurtiva

Il fatto è avvenuto nel mese di agosto ma ancora non vi è nessuna traccia della refurtiva. I carabinieri hanno fatto sapere che sono riusciti ad incastrare i due ladri ma, ad oggi, non è stato rintracciato nessuno degli oggetti rubati neanche nel campo nomade di Torino dove vivevano i due ladri.

Le forze dell’ordine adesso cercheranno di capire se altre persone sono coinvolte in quanto accaduto e se, questi ultimi, possano essere gli stessi protagonisti di quanto accaduto in maniera simile in un prestigioso hotel toscano.

Leggi anche: Alto Adige, bambina di 2 anni e mezzo scappa nel bosco di notte: ritrovata dopo ore