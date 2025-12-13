Le star si sa sono impegnate in eventi spettacolari durante i loro eventi live, nella maggior parte dei casi tutto scorre e il pubblico si diverte e loro ne escono come degli eroi, tuttavia in alcuni casi si possono verificare eventi imprevisti che spingono i cantanti ad abbandonare tutto lasciando delusi i fan che da tanto attendevano la performance, l’ultima colpita da ciò è Lady Gaga.
Lady Gaga, “Die with Smile” fa tappa in Australia
Il tour mondiale di Lady Gaga, dal titolo “Die With a Smile” ha fatto tappa in Australia, per la precisione nella città di Brisbane dove migliaia di fan hanno assiepato lo stadio per godere dello show.
Gaga è famosa per esibizioni live dove è impegnata in coreografie complicate e numeri di elevatissima caratura sia per i vestiti che utilizza che per le sue hit che fanno cantare il pubblico.
Tutto si è fermato per un attacco di… starnuti
Durante il live del 9 dicembre allo stadio della città australiana Lady Gaga ha dovuto alzare bandiera bianca, interrompendo la performance.
Il problema? Come riporta Leggo.it la cantante è stata colpita da un improvviso attacco di starnuti che non hanno accennato a fermarsi. Non si sa quale possa essere stata la causa scatenante, forse il fumo, un odore sgradevole o l’inizio di un pesante raffreddore.
Sta di fatto che è stato necessario ricorrere all’intervento di un collaboratore, che le ha fornito un bicchiere d’acqua, per placare la furia degli “ecciù”.