Una folla oceanica era presente sulla spiaggia di Copacabana per il concerto gratuito di Lady Gaga. La star statunitense non si esibiva in Brasile dal 2012. Ma ecco quante persone c’erano.

Lady Gaga: concerto gratuito a Rio De Janeiro

Folla in delirio per il concerto gratuito a Rio De Janeiro, sulla spiaggia di Copacabana, di Lady Gaga.

La star statunitense non si esibiva in Brasile dal 2012. Vestita con un abito rosso scarlatto, Lady Gaga ha fatto scatenare il pubblico sulle note dei suoi successi, da “Bloody Mary” a “Mayhem”. Per la cantante è stato il più grande spettacolo della sua carriera ma, quante persone c’erano sulla spiaggia di Copacabana? Scopriamolo insieme.

Lady Gaga, folla oceanica al suo concerto gratuito: gli impressionanti numeri del pubblico

Per tutta la scorsa settimana i fan di Lady Gaga si sono riversati a Rio De Janeiro per non perdersi il concerto della loro beniamina. Ma, alla fine quante erano le persone presenti sulla spiaggia di Copacabana? Ebbene sì, erano oltre due milioni! Per il concerto oltre 5mila agenti, poi droni e telecamere a circuito chiuso, per uno degli eventi più grandi mai realizzati.