L'allerta sullo snus: il nuovo pericolo per i giovani in Italia

Il caso delle due ragazze a Ferrara

Recentemente, due ragazze tredicenni di Ferrara hanno vissuto un’esperienza preoccupante dopo aver assunto snus, una sostanza contenente nicotina, offerta da un compagno di classe. Questo episodio ha sollevato un campanello d’allarme riguardo all’uso crescente di prodotti a base di tabacco tra i giovani. Le ragazze, dopo aver consumato il prodotto, hanno manifestato sintomi come vertigini e nausea, costringendo i docenti a contattare i genitori e a portarle all’ospedale per accertamenti. Fortunatamente, gli esami hanno dato esito negativo, ma l’incidente ha messo in luce un problema serio.

La diffusione dello snus tra i giovani

Lo snus, una forma di tabacco umido, è legale in Italia ma vietato ai minori di 18 anni. Nonostante ciò, la sua popolarità tra i giovani sta crescendo. Introdotto in Svezia nel 2014, ha trovato spazio anche nel mercato italiano solo di recente. Questo prodotto, che si posiziona tra il labbro e la gengiva, rilascia nicotina senza combustione, rendendolo attraente per i giovani che cercano alternative ai metodi tradizionali di consumo di tabacco. Secondo un report di Research and Markets, il mercato dello snus ha raggiunto un valore di 763,11 milioni di dollari nel 2022, con previsioni di crescita fino a 1,23 miliardi di dollari entro il 2030.

I rischi associati al consumo di snus

Nonostante la legalità del prodotto, gli esperti avvertono sui rischi legati al suo consumo, specialmente tra i giovani. La dipendenza da nicotina è una preoccupazione crescente, con oltre il 30% dei giovani che consuma prodotti contenenti questa sostanza. Dopo la pandemia di Covid-19, si è registrato un aumento nel consumo di nicotina tra i ragazzi, con un abbassamento dell’età media di inizio. È fondamentale che le famiglie e le scuole siano informate sui pericoli dello snus e che vengano attuate misure preventive per proteggere i giovani da questa nuova forma di dipendenza.