L'allerta sullo snus: il rischio per i giovani in Italia

Un episodio preoccupante nelle scuole

Recentemente, un episodio allarmante ha scosso una scuola media di Cona, in provincia di Ferrara. Due ragazze di tredici anni hanno accusato malori dopo aver assunto snus, una sostanza contenente nicotina, offerta da un compagno di classe. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla crescente diffusione di sostanze legali ma pericolose tra i giovani, in particolare in un contesto scolastico.

Cos’è lo snus e perché è pericoloso

Lo snus è un tabacco umido in polvere, legale in Italia ma vietato ai minori di 18 anni. La sostanza viene posizionata tra il labbro superiore e la gengiva, rilasciando gradualmente nicotina senza combustione. Sebbene sia considerato meno dannoso rispetto al fumo tradizionale, il suo uso tra i giovani è in aumento, con conseguenze potenzialmente gravi per la salute. Le due ragazze, dopo aver assunto snus, hanno manifestato sintomi come vertigini e nausea, costringendo i docenti a contattare i genitori e a portarle in ospedale per accertamenti.

La crescita del mercato dello snus

Il mercato dello snus è in rapida espansione. Secondo un report di Research and Markets, il valore del settore ha raggiunto i 763,11 milioni di dollari nel 2022, con previsioni di crescita fino a 1,23 miliardi di dollari entro il 2030. Questo aumento è preoccupante, soprattutto considerando che oltre il 30% dei giovani consuma nicotina. Gli esperti avvertono che, dopo la pandemia di Covid-19, l’uso di sostanze come lo snus è aumentato, con un abbassamento dell’età media dei consumatori.

La risposta delle istituzioni

In seguito all’incidente, la dirigente scolastica ha convocato un incontro con le famiglie per discutere della situazione e sensibilizzare sull’uso di sostanze come lo snus. È fondamentale che le scuole e le famiglie collaborino per educare i giovani sui rischi legati al consumo di nicotina e altre sostanze. La segnalazione del ragazzo che ha offerto lo snus ai compagni ai carabinieri rappresenta un passo importante per affrontare il problema e prevenire futuri incidenti.

Conclusioni e prospettive future

La crescente popolarità dello snus tra i giovani italiani richiede un’attenzione urgente. È essenziale che le autorità competenti, le scuole e le famiglie lavorino insieme per affrontare questa emergenza e garantire un ambiente sicuro per i ragazzi. Solo attraverso l’educazione e la consapevolezza si potrà sperare di ridurre l’uso di sostanze nocive tra i minorenni e proteggere la loro salute.