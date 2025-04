Si è capovolto con l'auto di lusso in un canale di scolo ed è deceduto a 51 anni. Chi è la vittima e come è potuto avvenire l'incidente

Un incidente gravissimo proprio nelle ore delle festività Pasquali e dall’epilogo drammatico. É accaduto a Concordia Sagittaria dove un’auto di lusso, una Lamborghini nuova e presumibilmente acquistata pochi giorni prima, è stata trovata dai soccorritori all’interno di un canale di scolo. Sul posto sono intervenute le autorità per avviare le indagini atte a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, attualmente in via di accertamento.

Gli uomini del 118 hanno constatato il decesso della persona alla guida, un noto imprenditore di 51 anni, ma c’è anche un ferito grave. Ripercorriamo i fatti.

Gravissimo incidente a Concordia, Lamborghini capovolta in un canale

“La scomparsa di un imprenditore giovane è sempre un duro colpo“. Sono state queste le parole del sindaco di Concordi Sagittaria Claudia Odorico non appena ha

ricevuto informazioni in merito al gravissimo incidente che ha coinvolto un solo veicolo, una Lamborghini Gallardo, andata a capovolgersi all’interno di un canale di scolo provocando in tal modo il decesso dell’automobilista ed il ferimento del passeggero, amico della vittima, ricoverato in gravi condizioni.

La dinamica è ancora tutta da verificare ma vi sono già alcune ipotesi: si ritiene che la persona alla guida abbia perso il controllo del veicolo, per ragioni da chiarire, finendo direttamente nel canale che costeggia la carreggiata e finendo per ribaltarsi con le ruote all’aria. In questo modo purtroppo l’abitacolo si è rapidamente riempito di acqua e per l’imprenditore non ci sono state possibilità di salvezza. Gli agenti hanno a lungo lavorato ai rilievi per raccogliere ogni elemento utile ma si ritiene dunque che si sia trattato di una fuoriuscita autonoma del veicolo.

Incidente Concordia Sagittaria, chi è la vittima

La persona deceduta è Luca Polito, imprenditore edile 51enne che lascia moglie e un figlio. La persona gravemente ferita, non ancora identificata, era seduta sul

sedile del passeggero e attualmente si trova all’ospedale di Portogruaro. Si ipotizza che Polito sia morto annegato: i sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, senza successo, dopo che i vigili del fuoco insieme ai sommozzatori lo hanno estratto dalle lamiere. Sul posto oltre alle ambulanze è intervenuto anche l’elicottero Drago 149 del reparto volo dei vigili del fuoco con due sommozzatori di Vicenza a bordo ed anche l’autogrù del comando dei vigili del fuoco proveniente da Udine. La salma di Polito si trova all’obitorio dell’ospedale.