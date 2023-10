Lana Del Rey: la replica a chi l’accusa di invocare demoni ai concerti

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Lana Del Rey. L’artista è stata accusata di invocare demoni durante i suoi concerti e, ovviamente, non ha incassato in silenzio.

Qualche giorno fa, Lana Del Rey è stata accusata di invocare demoni durante i suoi concerti da parte di Traci Coston. Quest’ultima è un’influencer che vanta 300.000 follower su Instagram e ha pensato bene di condividere un video girato durante uno show dell’artista. A suo dire, il filmato dimostrerebbe che la cantante di Young and Beautiful fa degli incantesimi agli spettatori durante le performance.

Traci Coston ha dichiarato:

“Lana Del Ray ha ammesso di praticare la stregoneria. Se non ci credete guardate cosa accade in uno dei suoi concerti. Queste cose sono reali. Quello che si vede non è normale. Qualsiasi stregoneria faccia per rendere la sua musica più appetibile, questi demoni che invoca sono invitati anche nella folla. Così possono entrare in voi quando siete nel suo pubblico. Questi demoni possono distruggere la vostra vita. Come lo so? Perché le persone vengono da me per liberarsi di queste presenze che incontrano attraverso questa roba.

C’è una ragione per la quale la Bibbia ci dice di stare lontani dalle cose di questo tipo e dalla stregoneria. Dio vi ama e cerca di proteggervi. Vi prego, date la vostra vita a Gesù, lui può rendervi liberi e proteggervi. Lui vi ama e smettetela di andare in certi luoghi”.