Lanciano il gatto in mare per divertimento: arrestati per maltrattamento di animali dopo l'arrivo della polizia allertata da una donna

Arriva dagli Usa la sconcertante vicenda di due giovani che lanciano il gatto in mare per divertimento e che sono stati arrestati per maltrattamento di animali. Su una spiaggia della Florida sono stati interrotti nel loro gioco perverso un 22enne ed un 27enne, Jamarria Wayne e John Laguerre.

E quando qualcuno ha ingiunto loro di smetterla uno avrebbe risposto: “Se vuoi che smetta di lanciare il mio gatto, dammi subito mille dollari”.

Chi aveva chiesto di smetterla? La nuova umana del piccolo micio, la sua salvatrice, Natalia Martin. Ci ha pensato la polizia a porre termine a quella tortura, con il gattino lanciato in acqua mentre i due facevano il bagno e ormai allo stremo.

I due sono stati arrestati per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è avvenuto a Sunny Isles Beach lo scorso scorso 24 settembre. Laguerre in particolare aveva urlato: “Questo è il mio gatto e posso farne ciò che voglio”.

Natalia ora ha un nuovo amico

Martin ha raccontato di quella barbarie ai microfoni dell’emittente televisiva WPLG di Miami e i due, che avevano anche opposto resistenza all’arresto, con la compagna di uno di essi che minacciava di mordere i poliziotti per sfuggire alle manette, ora sono nei guai.

E il gattino? Portato a razzo da un veterinario è stato salvato e adottato dalla stessa Martin.