L’annuncio di Zangrillo: in arrivo tremila posti di lavoro nella Pubblica amministrazione

L’annuncio di Paolo Zangrillo è di queste ore: in arrivo tremila posti di lavoro nella Pubblica amministrazione con un testo che è stato portato in Cdm dal ministro e prevede che due terzi siano nelle FFOO. Sono stati approvati con decreto legge dal governo ieri pomeriggio ed il finanziamento del decreto sarà possibile grazie alla legge di Bilancio del governo Draghi.

Zangrillo: in arrivo tremila posti di lavoro

Proprio quella norma al comma 607 prevedeva i fondi per le “assunzioni nelle Amministrazioni centrali”. I media spiegano che ad inizio settimana era arrivato lo stop al decreto. Quello che mancava infatti erano le coperture economiche, ma dopo una verifica di fattibilità sono state trovate le risorse per approvarlo insieme all’altro testo, quello sulla Siccità. Attenzione: dei posti nella pubblica amministrazione, 2.100 riguardano le forze dell’ordine.

La “quota” rivendicata da Salvini

Più specificatamente Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Vigili del fuoco, Capitanerie di porto e Guardia Costiera. E su quest’ultimo corpo era stato Matteo Salvini a far sapere che 390 assunzioni riguardino proprio la competenza del Mit. E non si profilano solo assunzioni: nel testo del decreto c’è anche “una misura per aumentare fino al 30% in più il compenso dei ricercatori che vincono finanziamenti”.