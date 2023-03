Lanzillotta ricrea Donizetti: a Bruxelles l'opera "La Bastarda"

Roma, 20 mar. (askanews) – Dopo quattro anni di preparazione e due mesi di prove quotidiane, arriva al teatro La Monnaie/De Munt di Bruxelles l’ambiziosa concept-opera “La Bastarda” di Francesco Lanzillotta, un pastiche delle quattro opere che Gaetano Donizetti dedicò a personaggi Tudor cui si aggiunge la scrittura del giovane compositore, brani di raccordo, musica descrittiva, recitativi.

Non solo, in sei ore di musica divise in due serate c’è una summa delle arti performative, dalla prosa al balletto, dal Bel Canto alla composizione sinfonica. Tutto dedicato alla vita di Elisabetta I, regina e “bastarda” per eccellenza della storia.

Il pastiche fu la cifra stilistica non solo del Barocco, ma di ogni arte novecentesca. Lanzillotta in quest’opera commissionata dal teatro belga riparte dal concetto con un nuovo testo dello scrittore francese Yann Apperry e del regista e drammaturgo Olivier Fredj, mettendo in gioco anche la sua esperienza di direttore del grande repertorio per mantere dal podio anche la responsabilità di eseguire il Donizetti originale. Un progetto monumentale al servizio del palco, del racconto, della musica.