Il Festival di Sanremo 2026 ha visto Ubaldo Pantani trasformarsi in un vero camaleonte comico, capace di passare da Lapo Elkann a decine di altri personaggi famosi. La sua performance ha acceso il dibattito tra applausi e critiche, mostrando come l’imitazione possa diventare una forma d’arte che trascende la semplice parodia. La reazione del diretto interessato è arrivata: ecco cosa ha detto.

L’arte dell’imitazione al Festival di Sanremo

Ieri sera, Ubaldo Pantani ha animato la terza serata del Festival di Sanremo nei panni di Lapo Elkann, mostrando poi tutta la sua versatilità attraverso una serie di interpretazioni che spaziavano da Flavio Insinna a Massimo Giletti, passando per Gigi Buffon, Massimo Cacciari, Massimiliano Allegri, Roberto D’Agostino e Leonardo Maria Del Vecchio. Come lui stesso ha raccontato ad ANSA, il personaggio di Lapo Elkann ha ormai superato i confini della semplice parodia: nato 21 anni fa come imitazione di una celebrità, col tempo “si è evoluto in una maschera della commedia dell’arte con i suoi cliché, i suoi tic, di fatto conservando pochissimi legami con l’originale”.

Lapo Elkann reagisce all’imitazione di Pantani a Sanremo 2026

Nonostante il talento dimostrato, le critiche non sono mancate. Selvaggia Lucarelli ha commentato l’imitazione di Lapo Elkann con una certa severità: “Ma in che modo la parodia di Lapo Elkann sarebbe così attuale? Non appare da secoli, non ce ne frega nulla!”. E ancora: “Il fallimento di questo Festival è talmente eclatante che persino sulla home dei principali siti di informazione non è la notizia principale. Non c’è un argomento su cui discutere. Ha fatto più notizia quello che non è successo che quello che è accaduto. Cioè nulla.”

Tuttavia, il vero Lapo Elkann ha reagito con leggerezza e simpatia alla sua imitazione, come raccontato dallo stesso Pantani a La Vita in Diretta: “Mi ha scritto e mi ha detto bravo… Ci telefoniamo e parliamo della Juve. Lapo è molto auto-ironico, è una persona straordinaria e gli voglio molto bene. Un giorno mi presentò a sua sorella e suo fratello e disse ‘Lui è quello che mi prende per in giro’”.