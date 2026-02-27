Il Festival di Sanremo 2026 promette sorprese: se molti puntano su Fedez e Marco Masini, il possibile vincitore potrebbe essere un altro, come suggerito da Antonio Ricci. Tra quote in crescita e brani virali, il pubblico resta con il fiato sospeso sul trionfo finale.

Dalle scommesse al palco: il Festival sempre più incerto

Le quotazioni confermano il cambiamento di scenario: Eurobet lo dava quattordicesimo, oggi è secondo; Snai lo aveva al ventiduesimo posto, ora lo colloca al terzo. Segnali evidenti dell’entusiasmo crescente dei fan per “Per Sempre Sì”, già diventata un vero tormentone, citata con affetto: “‘Saremo io e te, accussì, sarrà pe sempe sì’”. Video virali con Alessandro Del Piero e Mahmood ne hanno amplificato la popolarità. Nonostante le fanbase di Fedez e Masini restino forti al televoto, ecco l’ultima indiscrezione sul possibile vincitore.

“Il vincitore di Sanremo 2026 è…”, l’intercettazione di Antonio Ricci

Tutti davano per scontato che il podio di Sanremo 2026 fosse già scritto con Fedez e Marco Masini al centro della scena, incarnando il noto motto “l’unione fa la forza”. Eppure, negli ultimi giorni, un nome ha cominciato a emergere come possibile protagonista: Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano, con il suo brano travolgente, sta conquistando il pubblico e le classifiche, trasformando il suo ruolo da outsider a serio contendente. Lo stesso Antonio Ricci, intervistato da Alessandro Ferrucci per Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di aver intercettato voci sul possibile trionfo di Da Vinci: “Il vincitore di Sanremo 2026? Mi dicono che quest’anno lo vince Sal Da Vinci”.