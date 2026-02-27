Sanremo 2026 promette colpi di scena con la serata delle cover, annunciata da Carlo Conti come una vera “festa a sorpresa”. Tra duetti e un ospite misterioso, la curiosità cresce: ecco chi si cela dietro ‘Mister X’.

Mister X e la “festa a sorpresa” di Sanremo 2026

La serata delle cover di Sanremo 2026 promette scintille, descritta da Carlo Conti come una vera e propria “festa a sorpresa”. Durante la consueta conferenza stampa, il conduttore ha lasciato intendere “duetti probabili e improbabili”, accennando a colpi di scena inaspettati. Poco dopo, la Rai ha diffuso la scaletta ufficiale, introducendo la figura enigmatica di ‘Mister X’, destinato a condividere il palco con Conti e alternandosi con Laura Pausini e Bianca Balti.

Si è subito pensato a figure storiche vicine a Conti, come i toscani Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, oppure al fedele Cristiano Malgioglio. Tra i suggerimenti dei social, qualcuno ha ipotizzato il ritorno di Fiorello, già in coppia con Amadeus, o addirittura Stefano De Martino, immaginando un passaggio simbolico verso il probabile conduttore del Festival 2027. Altri hanno sperato in un rientro di Andrea Pucci, assente dopo le polemiche sulle sue posizioni politiche.

Chi si nasconde dietro Mister X a Sanremo 2026? Svelata l’identità

L’annuncio ha subito suscitato grande curiosità, ma la suspense è durata poco: l’identità del misterioso ospite è stata rivelata al Tg1, svelando il nome di Alessandro Siani.