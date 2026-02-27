Sanremo 2026 sta per arrivare alla sua puntata culmine con la finalissima che proclamerà il vincitore nella serata di domani ma i rumors sono già proiettati verso l’edizione del 2027 scopriamo chi potrebbe condurlo sostituendo Carlo Conti che domani salirà per l’ultima volta sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2027, Elisa direttrice artistica?

Sanremo 2027 è ancora tutto da programmare ma già si iniziano a fare i nomi dei possibili ruoli che serviranno per allestirlo e tra questi vi è quello della direzione artistica che, come suggerito da Simona Ventura, sarebbe bello venisse affidato ad una donna.

Come riportato da La Repubblica una delle voci più commentate a Sanremo per questo ruolo è quella di Elisa, come svelato anche dalle Bambole di Pezza, gruppo tutto al femminile che ha sconvolto il pubblico.

Lei dal canto suo si è detta lusingata per l’accostamento ma non si è sbilanciata sulla concreta possibilità, il futuro dirà se potrà essere dell’evento, portando la sua caratteristica.

Sanremo 2027, alla conduzione Stefano De Martino

Sanremo 2027 è ancora in fase di allestimento mentale ma si rincorrono le voci del conduttore che sostituirà Carlo Conti.

Il più papabile per questo ruolo è Stefano De Martino che a dispetto della giovane età ha già dimostrato di poter condurre eventi in diretta di portata nazionale.

Il prossimo futuro dirà se sarà lui il prescelto, attualmente secondo gli esperti è lui il successore di Carlo Conti, lui dal canto suo non si è sbilanciato e continua a condurre “Affari Tuoi” in attesa del debutto della nuova edizione di “Stasera tutto è possibile”.