Sanremo 2026 ha visto tra gli ospiti VIP presenti all’evento anche Simona Ventura che nel corso della sua carriera è stata tra le altre conduttrice di una edizione del Festival e di conseguenza ha tutte le caratteristiche per commentare con critica e saggezza quanto sta accadendo nella città dei fiori.

Simona Ventura, De Martino a Sanremo, perché no

Simona Ventura è voluta intervenire sulla questione Stefano De Martino, da molti visto come il successore di Carlo Conti alla conduzione del Festival a partire dal 2027.

“Io l’ho condotto a 40 anni, non ci vedo nulla di scandaloso” questo il commento di Supersimo che dimostra come sia arrivato il momento di dare spazio a volti giovani e capaci di ravvivare un evento canonico come il Festival di Sanremo.

Spazio alle donne, sanno fare tutto

Il main event dell’intervento di Simona Ventura con i giornalisti è arrivato quando ha commentato rispetto all’opportunità di vedere le donne alla conduzione del Festival:

“Mi piacerebbe fare un progetto di Sanremo tutto al femminile” ha aggiunto la conduttrice, ci sono donne capaci di fare il ruolo di direttore artistico ottimamente e sarebbe anche ora.

Ha fatto anche un commento sulla “mamma d’oro” Francesca Lollobrigida che ieri è stata ospite nella seconda serata, un momento che è stato capace di far risaltare il dono del multitasking delle donne, mogli, madri, atlete e lavoratrici, coloro che fanno tutto andando oltre la fatica.