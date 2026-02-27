Ieri sera, 26 febbraio 2026, è andata in onda la terza serata della 76esima edizione del Festival: cosa è successo?

Ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, è andata in scena la terza serata del Festival di Sanremo, serata nella quale si sono esibiti i 15 Big che non avevano cantato la sera precedente. A un certo punto, però, Carlo Conti è rimasto spiazzato. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2026: gli imprevisti della terza serata

Una terza serata di Sanremo 2026 dove non è proprio andato tutto liscio come l’olio anzi, ci sono stati diversi imprevisti durante la serata ma ciò è alla fine proprio il bello della diretta, dove l’imprevedibile può succedere. Il riferimento principale è quando la star internazionale Alicia Keys si posiziona al pianoforte per cantare “L’Aurora” insieme ad Eros Ramazzotti ma, qualcosa non funziona. Alicia si ferma e Carlo Conti deve mandare la pubblicità al fine di sistemare nel frattempo l’inconveniente. Al ritorno in diretta, Alicia ed Eros danno il via a uno dei momenti più emozionanti della serata.

Sanremo 2026, la parolaccia in diretta spiazza Carlo Conti

Nel corso della terza serata di Sanremo 2026, a un certo punto Carlo Conti si collega con Paolo, un giovane rimasto tetraplegico dopo un episodio di bullismo. Il ragazzo, dopo aver intonato i suoi brani preferiti, compresa la canzone di Olly vincitrice della scorsa edizione del Festival, alla fine del collegamento si lascia scappare, per rispondere all’incitazione di Carlo Conti a non arrendersi, un “Non si molla un ca***“, col condutture che sorride, anche per nascondere un poco di imbarazzo. La grinta e il coraggio di Paolo hanno colpito davvero tutti sperando che il suo appello “stop ala violenza giovanile” venga finalmente ascoltato.