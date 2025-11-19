Larry Summers lascia OpenAI a seguito delle sue connessioni con Epstein

La recente decisione di Larry Summers, ex segretario del Tesoro degli Stati Uniti, di dimettersi dal consiglio di OpenAI ha suscitato un acceso dibattito. Questa scelta arriva in un momento critico, dopo che il presidente Donald Trump ha ordinato un’indagine sui legami di figure di spicco, tra cui Summers, con il noto delinquente sessuale Jeffrey Epstein.

Summers, che ha ricoperto il ruolo di segretario del Tesoro sotto le amministrazioni di Bill Clinton e Barack Obama, ha preso la decisione di ritirarsi dalla sua posizione in OpenAI, un’associazione che ha visto un turbolento periodo di leadership. La notizia è stata annunciata da Axios e confermata dal consiglio di amministrazione di OpenAI, che ha espresso apprezzamento per il contributo di Summers.

Le implicazioni delle dimissioni

La scelta di Summers di abbandonare OpenAI arriva solo un giorno dopo che il Congresso, controllato dai Repubblicani, ha votato quasi all’unanimità per costringere il Dipartimento di Giustizia a rilasciare documenti riguardanti Epstein. Questo è stato un tema caldo che ha influenzato negativamente l’immagine del presidente Trump, con i sondaggi che indicano un calo significativo della sua popolarità.

La carriera di Summers, che comprende anche ruoli presso la Skillsoft e Santander, è stata messa sotto esame a causa delle sue connessioni con Epstein, il quale era stato condannato per reati sessuali. La sua presenza nel consiglio di OpenAI è stata vista come un tentativo di ristabilire la stabilità dopo la controversa rimozione del CEO Sam Altman.

Indagini universitarie e reazioni

Harvard, dove Summers è ancora professore, ha annunciato l’apertura di un’indagine sui suoi rapporti con Epstein. Le accuse sono amplificate dalla pubblicazione di email che rivelano la natura amichevole del loro rapporto, persino dopo la condanna di Epstein nel 2008. Queste rivelazioni hanno portato a una revisione della sua storia alla guida di Harvard, dove si era già dimesso nel 2006 per questioni simili.

La reazione della comunità accademica è stata rapida, con molti studenti che hanno espresso il loro disappunto. Lindsay Owens, direttore esecutivo della Groundwork Collaborative, ha dichiarato che la figura di Summers è stata sempre controversa e che la sua uscita rappresenta una chiara opportunità di cambiamento.

Le conseguenze personali di Summers

Oltre alla sua dimissione da OpenAI, Summers ha anche annunciato che si ritirerà da altri impegni pubblici nel tentativo di “ricostruire la fiducia” e riparare i rapporti con le persone a lui più vicine. Questo passo è visto come una risposta alle crescenti critiche e alla pressione pubblica riguardo al suo passato.

In un incontro con i suoi studenti, Summers ha riconosciuto le sue azioni inadeguate e ha espresso rammarico per aver mantenuto una comunicazione con Epstein. Ha descritto la situazione come un “grande errore di giudizio” e ha dichiarato di essere profondamente dispiaciuto per il dolore causato.

Un contesto politico complicato

Il coinvolgimento di Summers in questa vicenda non può essere separato dal contesto politico in cui si inserisce. Trump ha utilizzato la questione Epstein per alimentare le sue narrazioni, e ora sembra che le sue azioni stiano avendo ripercussioni dirette su figure di spicco come Summers. Questo scenario evidenzia la complessità delle relazioni tra potere, politica e responsabilità nella società contemporanea.

La situazione di Larry Summers è un esempio lampante di come le connessioni personali possano influenzare le carriere pubbliche e di come le indagini possano riaccendere polemiche già sopite. La sua esperienza è un monito per altri leader e una lezione su come le scelte del passato possano tornare a perseguitarci nel presente.