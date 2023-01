Brutta sorpresa all’aeroporto di Capodichino (Napoli) per un’assistente di volo di una compagnia low cost, che ha subìto un furto d’auto nel parcheggio.

La persona ha sporto denuncia il 12 gennaio, ma non ha ricevuto grossi risultati. Tanto che il caso è arrivato in Parlamento, all’attenzione di Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi-Sinistra.

Furto all’aeroporto, le parole della vittima

Secondo quanto scritto dal parlamentare, la vittima del furto ha dichiarato: “Torno a riprendere la mia auto dopo averla lasciata al parcheggio P1 dell’aeroporto di Capodichino ma scopro che è stata rubata” ha raccontato.

“Sporgo denuncia alla polizia dell’aeroscalo che mi rassicura dicendo che indagheranno attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. In mancanza di notizie dopo alcuni giorni mi reco al comando e mi liquidano dicendo che le telecamere non funzionano da anni. Allora chiedo gentilmente di dare un’occhiata anche a quelle per strada intorno all’aeroporto mi rispondono che non funzionano neanche quelle”.

Furto all’aeroporto, le parole di Borrelli

Borrelli commenta: “In qualità di secondo migliore aeroporto d’Italia, Capodichino dovrebbe decisamente vantare un funzionamento migliore, almeno in termini di sicurezza.

È inaccettabile che le telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne alla struttura sia fuori uso da anni, stando a quanto riferitoci dal cittadino vittima del furto. Non è un elemento di secondo piano il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza, in aree sensibili come gli aeroporti peraltro” e poi conclude. “Abbiamo inviato una nota alla direzione aeroportuale e al Comune per verificare questa situazione. Se l’intero impianto fosse davvero non funzionante, chiediamo di riattivarlo immediatamente”.