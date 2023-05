Latina, 16enne rapita e violentata nella minicar del fidanzato

Un uomo ha rapito una ragazza di 16 anni mentre era appartata con il fidanzato in uno dei distretti industriali abbandonati di Latina Scalo: l'ha portata via con la minicar del ragazzo e dopo ha abusato di lei

Orrore a Latina Scalo. Una ragazza di 16 anni è stata violentata mentre si trovava appartata in una minicar con il fidanzato. Le autorità sono sulle tracce dello stupratore ma al momento di lui nessuna traccia.

La ricostruzione della dinamica

Il terribile accaduto risale a mercoledì 3 maggio e si è verificato nel quartiere dove passa la ferrovia, in uno dei distretti industriali abbandonati della zona. Stando a quanto ricostruito, mentre la coppia era appartata è stata raggiunta da uno sconosciuto – secondo Il Messaggero si tratta di una persona senza fissa dimora, non è chiaro se fosse italiano o straniero – che ha subito dato l’aria di avere cattive intenzioni. Così, i due ragazzi si sono messi in fuga e hanno raggiunto la minicar, senza tuttavia fare in tempo a chiudersi dentro: l’uomo ha aperto lo sportello dell’auto e ha tirato fuori il ragazzo. Il giovane ha tentato di ribellarsi, ma senza successo: preso un pugno in faccia, è svenuto. Quando si è svegliato ha chiamato la polizia. Ma intanto la minicar e la ragazza non c’erano più.

La ragazza ritrovata che vagava sporca e infangata

Scattato l’allarme, si è precipitata sul posto una pattuglia della questura guidata da Raffaele Gargiulo. Intanto la minicar si era addentrata in stradine secondarie, dove l’uomo ha iniziato a minacciare la ragazza di voler abusare di lei. Ieri mattina la 16enne è stata ritrovata: avvistata mentre vagava lungo una strada di campagna sporca e infangata, sembra che l’uomo l’abbia portata in un rifugio e abbia abusato di lei. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti perché le venissero eseguiti tutti gli accertamenti del caso. La polizia intanto sta cercando lo stupratore nei siti in cui si rifugiano solitamente i senzatetto.