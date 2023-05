L'attacco del ministro francese Darmanin alla Meloni sulla questione migranti

Il titolare degli Esteri conferma di aver annullato il viaggio in Francia dopo l'attacco del ministro Darmanin alla Meloni in funzione anti Rassemblement National

L’ombra di una nuova crisi internazionale dietro l’attacco del ministro francese Gerald Darmanin a Giorgia Meloni sulla questione migranti. Il titolare dell’Interno di Parigi accusa la premier di essere una emanazione di Marine Le Pen e di essere una “incapace”. Insomma, le tensioni tra il governo francese e quello italiano si riaffacciano sul tema migranti.

L’attacco del ministro Darmanin alla Meloni

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, lo ha detto in un’intervista a RMC “La signora Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia”. La frase è giunta a commento di alcune affermazioni del Rassemblement National – il partito guidato da Marine Le Pen – riguardanti la situazione alla frontiera franco-italiana. Quindi a ben vedere Darmanin stava parlando del dibattito politico interno ma sono tracimate in un nuovo duello tra Roma e Parigi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani infatti ha annullato la sua visita a Parigi prevista per oggi ed il titolare della Farnesina non incontrerà Catherine Colonna.

Parigi butta acqua sul fuoco, Tajani no

Il ministero degli Esteri francese aveva cercato di calmare gli animi con una nota: “Il governo auspica di lavorare con l’Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori”. Tajani, si trovava a Firenze, non ha gradito e poco dopo ha scritto su Twitter: “Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni”.