La Francia contro il governo Meloni sui migranti: "Incapace"

Neanche il tempo di rasserenare il clima fra la premier ed Emmanuel Macron che la Francia va dritta contro il governo guidato da Giorgia Meloni sui migranti definendolo “incapace”. Il ministro dell’Interno transalpino Darmanin bolla così l’esecutivo nel risolvere il problema ed innesca l’ennesimo caso diplomatico fra Roma e Parigi. Il dato è che la Francia ha attaccato di nuovo il governo italiano sul tema dei migranti e nel corso di una intervista radiofonica rilasciata questa mattina il ministro degli interni Gerald Darmanin ha definito il governo Meloni “incapace di affrontare il problema”.

La Francia contro il governo Meloni sui migranti

Il titolare dell’Interno lo ha detto parlando a radio Rmc: “Meloni, governo di estrema destra scelto dagli amici di Marine Le Pen, è incapace di gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta“. Neanche a dirlo, l’eco di quell’attacco politico e diplomatico è stato immediato. Come? Con il rischio che salti la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi. Il titolare della Farnesina deve incontrare l’omologa Catherine Colonna in un un bilaterale previsto da tempo.

In bilico la visita di Tajani a Parigi

Tuttavia dalla Farnesina trapela che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento “deciso e definitivo” da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni “offensive e totalmente inaccettabili” di Darmanin. E solo pochi giorni fa la premier francese Elisabeth Borne aveva annunciato all’Assemblea nazionale che il governo di Parigi si apprestava a schierare 150 gendarmi e militari alla frontiera con l’Italia.