Laura Chiatti e Marco Bocci sono in crisi? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Laura Chiatti e Marco Bocci sarebbero in crisi: i due, insieme dal 2014, non hanno confermato né smentito la notizia che, nelle ultime ore, è diventata sempre più insistente.

La coppia è convolata a nozze il 5 luglio 2014 e nel 2015 hanno avuto insieme il loro primo figlio, Enea, seguito dalla nascita del piccolo Pablo nel 2016. “Io e Laura abbiamo avuto una storia travolgente: ci siamo conosciuti e, dopo due settimane, abbiamo deciso di sposarci, e dopo due mesi abbiamo concepito il primo bambino”, aveva dichiarato l’attore in merito alla sua storia d’amore con la collega.

I due confermeranno le voci in circolazione riguardanti la loro presunta crisi? Al momento sui social tutto tace.

Laura Chiatti: i figli

Laura Chiatti è molto legata ai suoi due bambini e lei e Marco Bocci sono sempre stati due genitori molto presenti. L’attrice ha dichiarato che per trascorrere più tempo insieme ai suoi figli sarebbe stata costretta a rinunciare ad alcuni ruoli: “Quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Pensi: ah, ma allora è questo che aspettavo da sempre.

Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro. Si paga tutto molto caro: da quando sono mamma, ho dovuto rinunciare alle serie tv, che sono produzioni troppo lunghe e ti costringono lontano da casa”, aveva confessato.

Laura Chiatti e Marco Bocci: la morte di Libero De Rienzo

Di recente entrambi gli attori hanno manifestato via social il loro cordoglio per la scomparsa del collega Libero De Rienzo, morto a 44 anni per cause ancora da accertare. “Non può essere Picchio mio….. non può essere. Non può essere…. ti voglio bene. Non può essere. Ti voglio bene c**zo”, aveva scritto Marco Bocci, che con il collega scomparso aveva lavorato sul set del film A Tor Bella Monaca non piove mai. Come lui anche sua moglie Laura Chiatti aveva espresso il suo dolore per la scomparsa del collega.