Si è lungo parlato, nei giorni scorsi, di quanto accaduto in seguito alla morte di Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, per via di una polemica sollevata a mezzo social dalla figlia dell’uomo. Nelle sue parole infatti si celava un duro attacco rivolto proprio alla cantante, (le due sono cugine). Nelle ultime ore Laura Pausini ha deciso di intervenire, sempre via social, rompendo il silenzio in merito al lutto, Ettore è morto travolto da un pirata della strada mentre stava rientrando a casa in bici, e al messaggio polemico con una risposta ‘criptica’.

Laura Pausini e le polemiche dopo la morte dello zio: la replica criptica

“A chi ha sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre. Chissà che per una volta i giornali facciano informazione corretta” aveva scritto la figlia di Ettore Pausini poche ore dopo la sua scomparsa. All’ultimo saluto all’uomo al Pantheon del cimitero della Certosa erano presento il fratello di Ettore, nonché padre di Laura Pausini e poi Fabrizio e la sorella Silvia. Come chiesto dalla cugina invece la cantante non era presente.

Laura Pausini ha però voluto pubblicare un messaggio per cercare in questo modo di mettere fine alle polemiche e a chiudere la questione rispondendo in maniera indiretta alla cugina e al suo attacco. “Ciao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. Tvb” è il messaggio criptico ed ermetico pubblicato da Laura insieme ad una foto dello zio, per dargli in questo modo l’ultimo saluto.