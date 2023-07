Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono in crisi? L'ex tronista rompe il silenzio

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di una crisi in corso tra Lavinia Mauro e Alessio Mauro. I due, a distanza di qualche mese dall’addio a Uomini e Donne, si sono davvero lasciati? A rompere il silenzio è stata l’ex tronista.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono in crisi?

Da quando sono usciti da Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono sempre apparsi parecchio affiatati. Negli ultimi giorni, però, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha iniziato a parlare di una crisi in corso. Il motivo? L’ex corteggiatore è stato avvistato in discoteca senza la sua fidanzata. “Ieri Alessio era a ballare a Caserta alla Tenuta San Ferdinando vicino la consolle… E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta, ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre“, ha annunciato Venza con un messaggio ricevuto da un seguace.

Lavinia Mauro rompe il silenzio

Dopo aver assistito al chiacchiericcio, Lavinia Mauro ha rotto il silenzio. L’ex tronista ha dato una vera e propria stoccata alle voci sulla crisi tra lei e Alessio Corvino. Ha pubblicato una Instagram Stories che non lascia spazio a dubbi. A didascalia di una foto che la ritrae con il fidanzato, ha scritto:

“Noi siamo felici, cià”.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino non sono in crisi

Lavinia e Alessio non sono in crisi, anzi. Sono appena tornati da una vacanza a Ibiza e sono più innamorati che mai. Al momento, Mauro e Corvino sono gli unici due superstiti dell’ultima stagione del trono Classico di Uomini e Donne.