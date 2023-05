Lavori sulla A14, chiude il tratto Ancona Sud-Loreto: ecco le date e gli orari

Lavori sulla A14. Al via la demolizione degli attuali impalcati dei cavalcavia posizionati al km 232+870 e al km 235+050 della Bologna-Taranto. L’operazione è prevista per le due notti di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, nella fascia oraria 21-7 per entrambi i giorni.

Chiuso il tratto marchigiano

Il tratto della A14 interessato dall’operazione di demolizione è quello marchigiano, compreso tra Ancona Sud e Loreto, in entrambe le direzioni: Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Pertanto, Autostrade informa che saranno inaccessibili le aree di servizio Conero ovest e Conero est.

Gli itinerari consigliati

In alternativa consiglia i seguenti itinerari. Il primo, in direzione Pescara/Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona Sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 a Loreto. Il secondo, in direzione Ancona/Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 ad Ancona sud.

Ricordiamo che, entro il 2023, è previsto il completamento dei lavori nelle gallerie, mentre per l’inizio del 2024 si mira a far scorrere i titoli di coda anche sui cantieri lungo i viadotti. Attualmente sono in corso due tipologie di interventi: ammodernamento e potenziamento degli impianti all’interno delle gallerie (secondo quanto previsto dalla direttiva europea in materia di presidi e misure antincendio) e sostituzione delle barriere laterali dei viadotti.