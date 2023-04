Incidente in autostrada sulla A14: coinvolti un autotreno e un'automobile

Nell’incidente in autostrada si è verificato uno scontro con un autotreno e una automobile, e un’altra vettura si è ribaltata

Scontro in autostrada

Il bilancio dell’incidente in autostrada è di due feriti. Entrambi sono stati portati in ospedale per le cure necessarie.

Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 13 aprile, sulla A14 Bologna-Taranto. Il punto esatto in cui si è verificato l’incidente in autostrada è tra il bivio A14 e il raccordo Casalecchio-San Lazzaro.

Leggi anche Incidente in autostrada: un morto e un ferito grave

Intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco al km 19 in direzione sud. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.

Il sinistro ha coinvolto un autotreno e due automobili. Una delle due vetture si è ribaltata e il guidatore ha ricevuto i soccorsi del 118. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.

Due feriti nell’incidente in A14

Nell’incidente in autostrada ci sono stati due feriti i quali sono stati portati in ospedale. Per mettere in sicurezza l’autostrada il tratto in cui è accaduto lo scontro è stato chiuso al traffico.

Ti potrebbe interessare Incidente in autostrada: lo pneumatico centra un’auto in corsa