Incidente in autostrada: un morto e un ferito grave

Incidente in autostrada: un morto e un ferito grave

Incidente in autostrada: un morto e un ferito grave

Bilancio di un morto e un ferito in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto in autostrada tra i caselli di Rimini nord e Valle del Rubicone.

Terribile incidente stradale in autostrada, tra i caselli di Rimini Nord e Valle del Rubicone, che è stato chiuso al traffico.

Il bilancio è di un morto e di un ferito in gravi condizioni.

Incidente in autostrada A14

Terribile incidente avvenuto nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre nel tratto dell’A14 tra i caselli di Rimini nord e Valle del Rubicone, che è stato chiuso al traffico. Il bilancio è di un morto e di un ferito in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto alle intorno alle 23.45 in direzione Bologna, sul confine tra le province di Rimini e Forlì-Cesena. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, che si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Un morto e un ferito grave

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai conducenti dei due camion. Uno dei due, di 40 anni, purtroppo è deceduto sul colpo.

Il secondo, di 66 anni, è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Per consentire le operazioni di soccorso e i lavori di ripristino della carreggiata, il tratto dell’A14 è stato chiuso in direzione di Bologna fino alle 4.30.