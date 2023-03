Lavoro, oltre 2 milioni di dimissioni nel 2022

Secondo gli ultimi dati del Ministero del Lavoro, nel 2022 si sono registrate oltre 2 milioni di dimissioni in Italia. Aumentano anche i licenziamenti.

Lavoro, dimissioni in aumento: 2,2 milioni nel 2022

Sono quasi 2,2 milioni le dimissioni registrate in Italia nel 2022. Secondo i dati trimestrali forniti dal Ministero del Lavoro, infatti, si registra un aumento del 13,8% rispetto al 2021, quando le dimissioni rilevate erano circa 1,93 milioni in Italia.

In termini assoluti, il numero delle dimissioni rimane superiore a tutti quelli riscontrati prima del covid. In particolar modo, nel quarto trimestre del 2022, le dimisisoni superno di 86mila unità quelle registrate nello stesso periodo del 2019, anno che ha preceduto il covid.

Lavoro, crescono anche i licenziamenti

Non solo dimissioni: sempre secondo il rapporto fornito dal ministero, nel 2022 sono aumentati anche i licenziamenti.

Si parla di 751mila, un aumento del 30,2% rispetto al 2022 (577mila), periodo in cui però vigeva il blocco dovuto alla crisi covid.

Anche in questo in caso, in termini assoluti, nell’ultimo trimestre del 2022 il numero dei licenziamenti si è attestato al di sotto della percentuale registrata nel 2019 (-46mila unità), quando la mole di licenziamenti risultava pari a 240mila e ancora il covid non aveva destabilizzato il mondo del lavoro.