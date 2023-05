Le cade il telefono nella fontana della Reggia di Caserta, si tuffa per riprenderlo

Una disavventura che ha innescato polemiche sull’assenza di forze di polizia o personale di sorveglianza: le cade il telefono nella fontana della Reggia di Caserta e lei si tuffa per riprenderlo. Lo smartphone era in quella “di Eolo” ma una turista non si è fatta scoraggiare e si è immersa. Il video è diventato virale sui social e in esso si vede la donna che si deve tuffare nella fontana di Eolo.

Il telefono nella fontana della Reggia di Caserta

Da quanto si legge su Il Mattino una turista che si è lanciata nelle acque della Reggia di Caserta sotto gli occhi stupiti dei presenti. Ovviamente chi il telefonino lo aveva in mano e non in acqua ha ripreso ed ha postato il video diventato subito virale sui social. La ragazza prende un bel respiro e arriva fin sul fondo della vasca dove recupera il cellulare. Ovviamente e con la complicità del caldo, la turista non si sarebbe limitata al recupero forzato ma pare abbia approfittato della vasca per un paio di “immersioni”.

Il bagno, le polemiche e le dichiarazioni

Da lì le polemiche per la mancanza di controlli. E la direttrice della Reggia Tiziana Maffei ha detto: “La Reggia vive un momento di grande attrattività culturale. Il personale, in numero ormai ridottissimo, fa sforzi enormi per far fronte alle esigenze di assistenza e vigilanza di un patrimonio così grande. Impossibile arginare del tutto singole manifestazioni di spregio delle regole. Ogni giorno accogliamo migliaia di visitatori“.