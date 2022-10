Le cimici dei letti invadono Roma: come allontanarle senza veleni

I rimedi casalinghi e alcuni consigli sono la giusta soluzione per tenere lontano le cimici dei letti che stanno invadendo la capitale.

Gli abitanti della capitale sono alquanto preoccupati poiché negli ultimi giorni stanno assistendo a una invasione di insetti come le cimici dei letti nelle proprie abitazioni. Cerchiamo di capire come fare ad allontanarle e quali i metodi migliori che prescindono dai veleni o pesticidi, come consigliano anche gli esperti del settore.

Cimici dei letti invasione a Roma

Questi piccoli insetti sembrano non lasciare tregua agli abitanti della capitale poiché i condomini della capitale sono presi d’assalto dalle cimici dei letti scatenando il panico e la preoccupazione. Dopo un periodo di tempo in cui sembravano essere svanite, negli ultimi anni sono tornate occupando materassi e battiscopa.

Inoltre, tendono a riprodursi con una certa facilità per cui si trovano in numero spropositato. Nella capitale, sono già scattate tantissime segnalazioni e allarmi in tal senso, sebbene siano scoperte con ritardo dagli stessi condomini che si dicono alquanto preoccupati da questa invasione. Secondo Giancarlo Zucchet, responsabile dell’azienda di disinfestazione, molti tendono a scambiarle per punture di zanzare.

In base al parere di Zucchet, ad oggi le segnalazioni di cimici dei letti sono aumentate, al punto che arrivano a riceverne anche dieci nell’arco di una settimana. Zucchet è un esperto in tal senso e con la sua ditta di disinfestazione si prodiga in tutta la capitale per cercare di scacciare questi insetti dagli appartamenti e dalle case.

Gli alberghi sono il luogo prediletto dal momento che qui proliferano in maniera rapida. Inoltre, tendono a trovarsi in stanze di albergo e di hotel dove occupano le valigie dei turisti che poi le portano a casa al ritorno e le ritrovano negli appartamenti della propria abitazione. Non sono pericolose, ma sicuramente infastidiscono e possono preoccupare.

Cimici dei letti invasione: consigli

Negli ultimi anni, proprio come sta accadendo nella capitale, sono tantissime le invasioni di cimici dei letti e la loro presenza rischia di trasformare la quotidianità in un incubo. Tendono a rifugiarsi in qualsiasi luogo, a prescindere dalla pulizia dell’ambiente. Per evitare di averle in casa, sono diversi i metodi e le tecniche da adottare.

Innanzitutto, è bene prestare attenzione alle valigie al ritorno dalle vacanze dal momento che molti di questi insetti possono annidarsi e presentarsi lì accompagnando il viaggio verso casa. Controllare poi ogni angolo nascosto della casa, soprattutto le camere dal letto, i materassi, le cuciture e le intelaiature dal momento che si trovano spesso in quei luoghi.

Non è solo importante spazzare o spolverare, ma anche passare l’aspirapolvere lavando accuratamente le lenzuola in modo che questi insetti non si propaghino. Si consiglia anche di fare attenzione agli oggetti di seconda mano o usati che si acquistano perché sono i luoghi preferiti da questi ospiti sgraditi in casa.

Si può usare dello stucco lungo i battiscopa o anche sigillare i fori a contatto con le pareti come le crepe nei muri o le tubature perché qui giungono e passano le cimici dei letti. Ci sono anche rimedi naturali come delle erbe che non tollerano come l’erba gatta o l’odore di timo o rosmarino oppure delle soluzioni a base di aceto di vino e acqua che fanno fatica a sopportare.

