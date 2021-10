Cimice del letto: come eliminarla definitivamente

La cimice del letto si intrufola nelle fessure e nei materassi e per eliminarla bisogna cercare di tenere la casa più in ordine possibile.

In questo periodo, sono diversi gli insetti che si insinuano e uno dei più fastidiosi, insieme alle classiche cimici verdi, è la cimice del letto che giunge nella stanza e agendo la notte. Per eliminarle in maniera definitiva, sono diversi i consigli e rimedi naturali che è possibile trovare nei prossimi paragrafi in modo da non essere disturbati nel cuore della notte.

Cimice del letto

Si chiama in questo modo poiché popola la camera da letto e da qui deriva il suo nome. Sono insetti ematofagi che hanno bisogno del sangue umano per poter sopravvivere. A differenza delle cimici classiche come la verde o la asiatica, la cimice del letto tende a essere poca attiva durante il giorno, stando nascosta, mentre la notte esce dai nascondigli andando a succhiare il sangue delle persone quando dormono.

Sono note anche come cimici del materasso e appartengono alla classe degli insetti ematofagi, che succhiano il sangue e si chiamano così proprio perché vivono nelle stanze da letto per poi agire indisturbate durante la notte. Sono insetti che tendono a diffondersi rapidamente soprattutto quando riescono a trovare un ambiente che sia accogliente e adatto per loro in cui soggiornare.

Tendono ad amare le case, gli appartamenti, ma anche gli ospedali e hotel, oltre a tutti quei luoghi caldi in cui possono trovare un rifugio e riparo durante la notte.

Di giorno, tendono a stare nelle loro tane che possono essere le crepe dei muri, ma anche le fessure, oppure nelle cuciture dei materassi o ancora nelle lacerazioni della tappezzeria e prese elettriche.

Sono insetti attirati sia dal calore che si sprigiona nelle camere da letto, ma anche dall’anidride carbonica che esalano coloro che vi soggiornano. Proprio per questa ragione, è molto facile trovare la cimice del letto in casa o comunque in aree che trovano accoglienti per il loro habitat.

Non si muovono soltanto durante la notte, sebbene la preferiscano, ma si possono anche trovare durante il giorno, anche se raro.

Cimice del letto: consigli

Dal momento che avere in casa la cimice da letto può essere alquanto fastidioso, soprattutto la notte, è bene cercare di eliminarla in maniera definitiva, optando per una serie di consigli e suggerimenti efficaci che sveliamo qui. Tendono a trovarsi un po’ ovunque, nelle cuciture dei materassi, nelle fessure della struttura del letto e della testiera. Uno dei primi consigli è proprio controllare attentamente queste zone onde evitare che possano intrufolarsi.

Molto importante tenere la casa in ordine, dal momento che un ambiente disordinato è un habitat perfetto per la cimice del letto che si intrufola in ogni angolo. Bisogna poi lavare tutti i suppellettili, quali lenzuola, federe, cuscini che sono entrate in contatto. Si possono anche nascondere nei cesti o cestini della biancheria, per cui è bene scuotere il bucato e prestare attenzione ai panni.

Con l’uso dell’aspirapolvere basta aspirare con cura, il tappeto, il pavimento, ma anche i mobili imbottiti, la struttura del letto in modo da eliminare definitivamente la cimice del letto. Si consiglia anche di sostituire il sacco dell’aspirapolvere in modo che le cimici non possano sfuggire. Un altro metodo molto efficace per eliminarla è l’uso di Ecopest Home, un dispositivo che l’allontana in modo definitivo.

Si raccomanda di evitare anche tutti i trattamenti fai da te, oltre che i pesticidi che non sono quasi mai l’alternativa adatta per la cimice da letto, perché è un prodotto dannoso e nocivo per tutti. I rimedi naturali possono davvero essere efficaci.

Cimice del letto: miglior rimedio

