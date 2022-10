Cimici dei letti: come allontanarle con dei rimedi naturali

Le cimici dei letti non sono un vero e proprio pericolo per la nostra salute, ma possono pungere e provocare fastidio. Scopriamo come allontanarle.

Le cimici dei letti non sono vettori di malattie importanti, ma restano una seccatura e possono pungerci di notte, indisturbate, durante il sonno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuare questi insetti minuscoli, quali sono le cause della loro presenza in casa nostra e come allontanarle, definitivamente, utilizzando rimedi naturali.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono insetti minuscoli, che si nutrono di sangue umano e animale e, sebbene non si ritenga che queste siano vettori di malattie pericolose, sono comunque una seccatura perché possono nascondersi ovunque e molto bene, sfuggendo anche al più minuzioso dei controlli. In condizioni favorevoli, le cimici dei letti riescono a riprodursi velocemente, fino ad un massimo di tre generazioni in un solo mese.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come mai le cimici dei letti si nascondono nelle nostre case, come accorgerci della loro presenza ed, eventualmente, come allontanarle facendo affidamento su soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici, in modo tale da non mettere a repentaglio la nostra stessa salute.

Cimici dei letti: cause

La forma e le dimensioni sono punti a vantaggio delle cimici dei letti e la ragione principale per la quale riescono ad entrare indisturbate nelle nostre case, senza il pericolo che noi possiamo accorgercene, se non quando è ormai già troppo tardi. Questi parassiti, infatti, sono particolarmente attivi durante la notte e, poiché si nascondo nei materassi, tra le molle, le testiere e i telai dei letti, il momento ideale in cui morderci è proprio durante il sonno.

La durata media del pasto per le cimici dei letti varia da pochissimi minuti fino ad un massimo di dieci. Inizialmente, il loro morso è indolore, ma successivamente può provocare anche prurito. Al contrario delle zanzare, che pungono su punti specifici della pelle, le cimici dei letti possono mordere qualunque area della pelle esposta durante il sonno.

Difficilmente siamo in grado di distinguere il morso della cimice dei letti dal morso di qualunque altro insetto. Per questo motivo, quando ci accorgiamo di avere delle punture qua e là e importante intervenire tempestivamente e individuare la soluzione più adatta al problema.

Cimici dei letti: miglior rimedio naturale

Sebbene non sia impossibile, sbarazzarsi delle cimici dei letti è veramente molto complicato, non solo perché sono di dimensioni veramente piccolissime, ma perché, davvero, possono nascondersi ovunque, sopravvivere a lungo tra un pasto e l’altro e riprodursi velocemente.

Esistono diverse soluzioni sulle quali fare affidamento per provare a liberare la nostra casa dalle cimici dei letti, ma non tutte sono efficaci e molte di queste sono di origine chimica e i pesticidi, come si può immaginare, non sono sempre la soluzione migliore a causa delle conseguenze che si possono avere sulla salute, specialmente se utilizzati a lungo, nel tempo.

