Situazione critica al Policlinico Gemelli

Le ore trascorse al Policlinico Gemelli di Roma si fanno sempre più cariche di ansia per la salute di Papa Francesco. Il bollettino medico emesso dalla Sala stampa vaticana ha confermato che le condizioni del Santo Padre rimangono critiche. La polmonite bilaterale, che ha portato al ricovero, ha causato una crisi respiratoria asmatiforme di lunga durata, richiedendo l’uso di ossigeno ad alti flussi. La situazione è ulteriormente complicata da una piastrinopenia e un’anemia, che hanno reso necessarie emotrasfusioni.

Le complicazioni mediche e il decorso

Oggi, gli esami del sangue hanno rivelato una carenza di piastrine, un segnale preoccupante che richiede un’analisi approfondita. La prognosi è attualmente riservata, ma il Papa continua a rimanere vigile, trascorrendo la giornata in poltrona, sebbene con maggiore sofferenza rispetto ai giorni precedenti. Questo cambiamento nel suo stato di salute ha suscitato preoccupazioni tra i fedeli e i membri della Chiesa, che si interrogano sulle implicazioni a lungo termine per il Pontefice.

Le reazioni della Chiesa e dei fedeli

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha espresso cautela riguardo a speculazioni su possibili dimissioni del Papa. In un’intervista, ha sottolineato che l’attenzione deve rimanere sulla salute del Santo Padre e sulla sua ripresa. Parolin ha anche offerto la sua disponibilità a incontrare Papa Francesco, ma ha evidenziato l’importanza di limitare le visite per consentire al Papa di riposare e recuperare. Le notizie provenienti dal Gemelli, sebbene preoccupanti, sono state descritte come incoraggianti, con la speranza che il Papa possa tornare presto in Vaticano.