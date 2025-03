Stato di salute attuale

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono attualmente “stazionarie”, come comunicato dalla Sala Stampa della Santa Sede. Questo aggiornamento arriva dopo un periodo di ricovero prolungato a causa di una polmonite bilaterale, che ha richiesto un’attenzione medica costante presso il Policlinico Gemelli di Roma. I medici hanno segnalato piccoli ma significativi miglioramenti, attribuibili alla fisioterapia respiratoria e motoria, che il Pontefice sta seguendo quotidianamente.

Dettagli sulla degenza

La giornata tipo di Papa Francesco è caratterizzata da un mix di fisioterapia, preghiera e lavoro. Nonostante le sue condizioni siano migliorate, il Vaticano ha chiarito che le dimissioni non sono imminenti. Il termine “ulteriori giorni” utilizzato dai medici suggerisce che il ricovero potrebbe prolungarsi, lasciando aperta la possibilità di un recupero graduale. È importante notare che, in alcuni momenti della giornata, il Pontefice riesce a fare a meno dell’ossigenoterapia, un segnale positivo per la sua situazione respiratoria.

Osservazioni sulla salute

Un aspetto che ha suscitato preoccupazione è stato il gonfiore apparente della mano di Papa Francesco, che è stato spiegato come una conseguenza della sua minore mobilità. Questo dettaglio, sebbene preoccupante, è stato messo in prospettiva dai medici, che hanno confermato che il Pontefice sta ricevendo le cure necessarie per affrontare questa fase della sua vita. La Sala Stampa ha anche confermato che, per quanto riguarda l’ossigenoterapia, si stanno utilizzando meno gli alti flussi, tornando a un approccio più semplice con le cannule nasali.