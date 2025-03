Stabilità e miglioramenti nella salute del Papa

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono attualmente stabili, con segnali di piccoli miglioramenti. Secondo il bollettino ufficiale diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, il Pontefice sta seguendo un programma di terapia farmacologica e fisioterapia, alternando momenti di preghiera e attività lavorativa. I medici hanno confermato che la sua condizione medica è sotto controllo, con progressi sia nella mobilità che negli scambi gassosi.

Le terapie e il recupero

In vista dell’Angelus di domenica, è probabile che il Papa utilizzi nuovamente un testo scritto per comunicare con i fedeli, come avvenuto nelle ultime settimane. La ventilazione meccanica non invasiva è sospesa durante la notte, mentre l’ossigeno ad alti flussi viene somministrato in modo gradualmente ridotto durante il giorno. Queste terapie sono parte del trattamento per la polmonite bilaterale che ha colpito il Papa, e i medici continuano a monitorare attentamente la sua evoluzione.

Prospettive future e riti di Pasqua

Nonostante i miglioramenti, la Santa Sede non ha ancora preso decisioni definitive riguardo ai riti di Pasqua e su chi presiederà le celebrazioni. Il cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto della Fede, ha espresso ottimismo riguardo al recupero del Papa, sottolineando che Bergoglio è un uomo di sorprese e che ha sicuramente appreso molto durante questo periodo difficile. Tuttavia, ha anche avvertito che la situazione richiede cautela, poiché i medici vogliono essere certi della piena guarigione del Papa prima di permettergli di tornare a svolgere le sue funzioni.